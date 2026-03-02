$43.100.11
В Хмельницком дорожный конфликт завершился похищением и пытками мужчины

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

В Хмельницком дорожный конфликт между водителем и женщиной-водителем закончился похищением и пытками мужчины. Пострадавшего избили, вывезли за город и заставили записать видео с извинениями.

В Хмельницком дорожный конфликт завершился похищением и пытками мужчины

В конце 2025 года в Хмельницком короткий конфликт между водителем и женщиной-водителем на дороге перерос в похищение и пытки мужчины. По данным следствия, после сигнала на дороге потерпевшего избили, вывезли за город и заставили записать видео с извинениями. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

В конце 2025 года в Хмельницком на дороге между водителем и женщиной-водителем произошел короткий конфликт. Без столкновения, аварийных маневров или выяснения отношений. Просто водитель посигналил оппонентке в ответ на ее нежелание пропускать его в полосу. Женщина-водитель рассказала об инциденте своему сожителю — ранее судимому мужчине, который является так называемым криминальным авторитетом. Начав звонить другому участнику конфликта, он требовал извинений и угрожал расправой

- говорится в сообщении.

По данным следствия, впоследствии группа людей приехала к дому потерпевшего. Его избили, силой посадили в автомобиль и вывезли за город. По дороге нападавшие запугивали мужчину, угрожали ножом и заставили записать видео с извинениями. После этого просто бросили на обочине.

По данным следствия, организатором нападения является мужчина из Киева, ранее судимый за смертельное ДТП, в котором погиб десятилетний ребенок. В следственном изоляторе его называли "смотрящим". Он также является обвиняемым по делу о распространении преступного влияния в составе организованной группы. Мужчина пытался избежать ответственности, скрываясь в медучреждении и имитируя болезнь

- говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины ему сообщено о подозрении в пытках и похищении человека. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без залога.

Правоохранители также устанавливают других причастных и проверяют его возможное участие в похожих преступлениях.

Напомним

В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли два человека

