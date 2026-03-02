У Хмельницькому дорожній конфлікт завершився викраденням і катуванням чоловіка

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 березня, 20:23 • 30883 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 63291 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 60383 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 65990 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 73704 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 74448 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 77938 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79687 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 82583 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 76191 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4.1м/с
67%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 45900 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 45392 перегляди
Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ2 березня, 02:27 • 18827 перегляди
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу2 березня, 03:04 • 17354 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 20833 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 123606 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 129530 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 110817 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 111789 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 111580 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Рафаель Гроссі
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Україна
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 67069 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 64876 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 60359 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 58734 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 70969 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Brent
Фільм

У Хмельницькому дорожній конфлікт завершився викраденням і катуванням чоловіка

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Хмельницькому дорожній конфлікт між водієм і водійкою закінчився викраденням та катуванням чоловіка. Потерпілого побили, вивезли за місто та змусили записати відео з вибаченнями.

У Хмельницькому дорожній конфлікт завершився викраденням і катуванням чоловіка

Наприкінці 2025 року у Хмельницькому короткий конфлікт між водієм і водійкою на дорозі переріс у викрадення та катування чоловіка. За даними слідства, після сигналу на дорозі потерпілого побили, вивезли за місто та змусили записати відео з вибаченнями. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Наприкінці 2025 у Хмельницькому на дорозі між водієм і водійкою стався короткий конфлікт. Без зіткнення, аварійних маневрів чи зʼясування стосунків. Просто водій посигналив опонентці у відповідь на її небажання пропускати його у смугу. Водійка розповіла про інцидент своєму співмешканцю - раніше судимому чоловікові, який є так званим кримінальним авторитетом. Почавши телефонувати іншому учаснику конфлікту, він вимагав вибачень та погрожував розправою

- йдеться у дописі.

За даними слідства, згодом, група людей приїхала до будинку потерпілого. Його побили, силою посадили в авто та вивезли за місто. Дорогою нападники залякували чоловіка, погрожували ножем і змусили записати відео з вибаченнями. Після цього просто покинули на узбіччі.

За даними слідства, організатором нападу є чоловік із Києва, раніше судимий за смертельну ДТП, у якій загинула десятирічна дитина. У слідчому ізоляторі його називали "смотрящим". Він також є обвинуваченим у справі щодо поширення злочинного впливу в складі організованої групи.Чоловік намагався уникнути відповідальності, переховуючись у медзакладі та імітуючи хворобу

- йдеться у дописі.

За процесуального керівництва прокурорів Офіс Генерального прокурора України йому повідомлено про підозру у катуванні та викраденні людини. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без застави.

Правоохоронці також встановлюють інших причетних та перевіряють його можливу участь у схожих злочинах.

Нагадаємо

У Рівненській області сталась смертельна ДТП за участі вантажівки та легковика, загинули дві людини

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Сутички
Рівненська область
Генеральний прокурор (Україна)
Хмельницький
Київ