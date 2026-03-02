У Хмельницькому дорожній конфлікт завершився викраденням і катуванням чоловіка

Наприкінці 2025 року у Хмельницькому короткий конфлікт між водієм і водійкою на дорозі переріс у викрадення та катування чоловіка. За даними слідства, після сигналу на дорозі потерпілого побили, вивезли за місто та змусили записати відео з вибаченнями. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Наприкінці 2025 у Хмельницькому на дорозі між водієм і водійкою стався короткий конфлікт. Без зіткнення, аварійних маневрів чи зʼясування стосунків. Просто водій посигналив опонентці у відповідь на її небажання пропускати його у смугу. Водійка розповіла про інцидент своєму співмешканцю - раніше судимому чоловікові, який є так званим кримінальним авторитетом. Почавши телефонувати іншому учаснику конфлікту, він вимагав вибачень та погрожував розправою - йдеться у дописі.

За даними слідства, згодом, група людей приїхала до будинку потерпілого. Його побили, силою посадили в авто та вивезли за місто. Дорогою нападники залякували чоловіка, погрожували ножем і змусили записати відео з вибаченнями. Після цього просто покинули на узбіччі.

За даними слідства, організатором нападу є чоловік із Києва, раніше судимий за смертельну ДТП, у якій загинула десятирічна дитина. У слідчому ізоляторі його називали "смотрящим". Він також є обвинуваченим у справі щодо поширення злочинного впливу в складі організованої групи.Чоловік намагався уникнути відповідальності, переховуючись у медзакладі та імітуючи хворобу - йдеться у дописі.

За процесуального керівництва прокурорів Офіс Генерального прокурора України йому повідомлено про підозру у катуванні та викраденні людини. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без застави.

Правоохоронці також встановлюють інших причетних та перевіряють його можливу участь у схожих злочинах.

