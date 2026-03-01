На Рівненщині вантажівка протаранила легковик, є жертви
Київ • УНН
У Рівненській області 1 березня близько 18:00 сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легковика. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, їх тіла деблокували рятувальники.
У Рівненській області сталась смертельна ДТП за участі вантажівки та легковика, загинули дві людини, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.
Деталі
Автопригода сталася сьогодні, 1 березня, близько 18 години у селі Варковичі на автодорозі "Київ-Чоп".
Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули двоє осіб: їх тіла деблокували рятувальники.
Обставини ДТП та наявність інших потерпілих встановлює слідчий слідчого управління.
