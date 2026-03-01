$43.210.00
На Рівненщині вантажівка протаранила легковик, є жертви

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У Рівненській області 1 березня близько 18:00 сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легковика. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, їх тіла деблокували рятувальники.

На Рівненщині вантажівка протаранила легковик, є жертви

У Рівненській області сталась смертельна ДТП за участі вантажівки та легковика, загинули дві людини, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.

Деталі

Автопригода сталася сьогодні, 1 березня, близько 18 години у селі Варковичі на автодорозі "Київ-Чоп".

Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули двоє осіб: їх тіла деблокували рятувальники.

Обставини ДТП та наявність інших потерпілих встановлює слідчий слідчого управління.

Антоніна Туманова

Кримінал
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Рівненська область
Київ