На Ровенщине грузовик протаранил легковушку, есть жертвы

В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки, погибли два человека, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня, 1 марта, около 18 часов в селе Варковичи на автодороге "Киев-Чоп".

Предварительно известно, что в результате столкновения грузовика и легковушки погибли два человека: их тела деблокировали спасатели.

Обстоятельства ДТП и наличие других пострадавших устанавливает следователь следственного управления.

