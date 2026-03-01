На Ровенщине грузовик протаранил легковушку, есть жертвы
В Ровенской области 1 марта около 18:00 произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения погибли два человека, их тела деблокировали спасатели.
Детали
Автопроисшествие произошло сегодня, 1 марта, около 18 часов в селе Варковичи на автодороге "Киев-Чоп".
Предварительно известно, что в результате столкновения грузовика и легковушки погибли два человека: их тела деблокировали спасатели.
Обстоятельства ДТП и наличие других пострадавших устанавливает следователь следственного управления.
