Эксклюзив
11:19 • 2870 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 3288 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 32259 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 65357 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 62068 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 67259 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 74656 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 74929 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 78341 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79874 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Ракетная система С-300

На границе с Молдовой мужчина пытался выехать из Украины под видом бабушки

Киев • УНН

 • 978 просмотра

30-летний мужчина пытался пересечь границу с Молдовой в пункте пропуска "Новые Трояны", переодевшись в женщину 1954 года рождения. Его разоблачили пограничники во время проверки документов.

На границе с Молдовой мужчина пытался выехать из Украины под видом бабушки

В пункте пропуска "Новые Трояны" пограничники разоблачили 30-летнего мужчину, который пытался пересечь границу, замаскировавшись под женщину 1954 года рождения. Нарушителя обнаружили во время проверки документов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Необычного пассажира автомобиля обнаружили в пункте пропуска "Новые Трояны" на границе с Молдовой. 30-летний гражданин ехал в авто, пытаясь замаскироваться под бабушку 1954 года рождения. Пара показала соответствующие документы, но несмотря на платок и женскую одежду внимание пограничников привлекло то, что "бабушка" не разговаривала, а на все вопросы отвечала водитель

- говорится в сообщении ГПСУ.

После разоблачения мужчины на него составили административный протокол, а женщине, находившейся за рулем автомобиля, грозит уголовная ответственность по статье о незаконной переправке лиц через госграницу.

Напомним

В Винницкой области 31-летний мужчина утонул в Днестре, пытаясь нелегально пересечь границу. Он пересек часть реки по льду, но не выдержал низкой температуры и стремительного течения.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Молдова