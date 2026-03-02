На границе с Молдовой мужчина пытался выехать из Украины под видом бабушки

В пункте пропуска "Новые Трояны" пограничники разоблачили 30-летнего мужчину, который пытался пересечь границу, замаскировавшись под женщину 1954 года рождения. Нарушителя обнаружили во время проверки документов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Необычного пассажира автомобиля обнаружили в пункте пропуска "Новые Трояны" на границе с Молдовой. 30-летний гражданин ехал в авто, пытаясь замаскироваться под бабушку 1954 года рождения. Пара показала соответствующие документы, но несмотря на платок и женскую одежду внимание пограничников привлекло то, что "бабушка" не разговаривала, а на все вопросы отвечала водитель - говорится в сообщении ГПСУ.

После разоблачения мужчины на него составили административный протокол, а женщине, находившейся за рулем автомобиля, грозит уголовная ответственность по статье о незаконной переправке лиц через госграницу.

Напомним

В Винницкой области 31-летний мужчина утонул в Днестре, пытаясь нелегально пересечь границу. Он пересек часть реки по льду, но не выдержал низкой температуры и стремительного течения.