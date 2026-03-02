$43.100.11
Ексклюзив
11:19 • 778 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 1678 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 31620 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 64579 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 61474 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 66913 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 74394 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 74802 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78228 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79808 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 778 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 124589 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 130499 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 111692 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 112627 перегляди
На кордоні з Молдовою чоловік намагався виїхати з України під виглядом бабусі

Київ • УНН

 • 82 перегляди

30-річний чоловік намагався перетнути кордон з Молдовою у пункті пропуску "Нові Трояни", переодягнувшись у жінку 1954 року народження. Його викрили прикордонники під час перевірки документів.

На кордоні з Молдовою чоловік намагався виїхати з України під виглядом бабусі

У пункті пропуску "Нові Трояни" прикордонники викрили 30-річного чоловіка, який намагався перетнути кордон, замаскувавшись під жінку 1954 року народження. Порушника виявили під час перевірки документів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Незвичайного пасажира автівки виявили у пункті пропуску "Нові Трояни" на кордоні з Молдовою. 30-річний громадянин їхав у авто, намагаючись замаскуватись під бабусю 1954 року народження. Пара показала відповідні документи, але попри хустку та жіночий одяг увагу прикордонників привернуло те, що "бабуся" не розмовляла, а на всі питання відповідала водійка

- йдеться у дописі ДПСУ.

Після викриття чоловіка на нього склали адміністративний протокол, а жінці, яка перебувала за кермом автівки, загрожує кримінальна відповідальність за статтею про незаконне переправлення осіб через держкордон.

Нагадаємо

На Вінниччині 31-річний чоловік потонув у Дністрі, намагаючись нелегально перетнути кордон. Він перетнув частину річки по кризі, але не витримав низької температури та стрімкої течії.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна
Молдова