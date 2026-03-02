На кордоні з Молдовою чоловік намагався виїхати з України під виглядом бабусі
Київ • УНН
30-річний чоловік намагався перетнути кордон з Молдовою у пункті пропуску "Нові Трояни", переодягнувшись у жінку 1954 року народження. Його викрили прикордонники під час перевірки документів.
У пункті пропуску "Нові Трояни" прикордонники викрили 30-річного чоловіка, який намагався перетнути кордон, замаскувавшись під жінку 1954 року народження. Порушника виявили під час перевірки документів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
Незвичайного пасажира автівки виявили у пункті пропуску "Нові Трояни" на кордоні з Молдовою. 30-річний громадянин їхав у авто, намагаючись замаскуватись під бабусю 1954 року народження. Пара показала відповідні документи, але попри хустку та жіночий одяг увагу прикордонників привернуло те, що "бабуся" не розмовляла, а на всі питання відповідала водійка
Після викриття чоловіка на нього склали адміністративний протокол, а жінці, яка перебувала за кермом автівки, загрожує кримінальна відповідальність за статтею про незаконне переправлення осіб через держкордон.
Нагадаємо
На Вінниччині 31-річний чоловік потонув у Дністрі, намагаючись нелегально перетнути кордон. Він перетнув частину річки по кризі, але не витримав низької температури та стрімкої течії.