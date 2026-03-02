россияне обстреляли Краматорск и Дружковку, 5 погибших и 13 раненых

По меньшей мере 5 человек погибли и 13 ранены в результате утренних российских обстрелов Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Около 8 часов россияне ударили по Краматорску: убили 3 человек, ранили еще 2. Впоследствии, около 10 часов, под обстрел попала Дружковка: там сейчас известно о 2 погибших и 11 раненых. Повреждено 7 многоэтажек - написал Филашкин.

По данным Донецкой областной прокуратуры, 2 марта 2026 года в 05:00 войска РФ попали FPV-дроном по Дружковке. Уже через 3 часа оккупанты из артиллерии атаковали объект гражданской инфраструктуры в Краматорске.

В результате утреннего удара по Краматорску ранены журналисты