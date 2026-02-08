В результате утреннего удара по Краматорску ранены журналисты

$43.140.00
Эксклюзив
10:00 • 4538 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
7 февраля, 20:45 • 20266 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 34159 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 32903 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 37965 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 30493 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 28204 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 38553 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 49337 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 46102 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Популярные новости
"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцевPhoto8 февраля, 02:48 • 7608 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС8 февраля, 03:22 • 15283 просмотра
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP8 февраля, 04:30 • 23513 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 12735 просмотра
Президент Словакии считает ошибкой передачу МиГ-29 Украине08:56 • 5074 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 12845 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 37810 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 58229 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 52177 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 53406 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 19568 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 33684 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 35568 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 44328 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 47240 просмотра
В результате утреннего удара по Краматорску ранены журналисты

Киев • УНН

 • 174 просмотра

8 февраля в Краматорске во время обстрела журналисты телеканала "Интер" получили ранения. Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку.

В результате утреннего удара по Краматорску ранены журналисты

Журналисты телеканала "Интер" 8 февраля попали под обстрел в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины, пишет УНН.

Это произошло сегодня, 8 февраля, в пять утра. Россияне ударили несколькими КАБами по многоэтажкам. Одна из авиабомб взорвалась возле подъезда, где проживала съемочная группа "Подробностей".

- говорится в сообщении.

Взрывом уничтожена гражданская инфраструктура. Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку. Съемочная группа осталась жива. Однако, по словам Игоря Левенка, в соседнем подъезде есть погибшие.

Войска рф ударили по железнодорожной инфраструктуре на Черниговщине, отменен ряд рейсов08.02.26, 10:17 • 2374 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Краматорск