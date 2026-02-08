В результате утреннего удара по Краматорску ранены журналисты
Киев • УНН
8 февраля в Краматорске во время обстрела журналисты телеканала "Интер" получили ранения. Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку.
Журналисты телеканала "Интер" 8 февраля попали под обстрел в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины, пишет УНН.
Это произошло сегодня, 8 февраля, в пять утра. Россияне ударили несколькими КАБами по многоэтажкам. Одна из авиабомб взорвалась возле подъезда, где проживала съемочная группа "Подробностей".
Взрывом уничтожена гражданская инфраструктура. Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку. Съемочная группа осталась жива. Однако, по словам Игоря Левенка, в соседнем подъезде есть погибшие.
