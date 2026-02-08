Войска рф ударили по железнодорожной инфраструктуре на Черниговщине, отменен ряд рейсов
Киев • УНН
Российские войска ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области. Из-за этого отменены рейсы между Сновском и Бахмачем, а также задерживались поезда №66 Киев – Сумы и №114 Ужгород – Харьков.
Российские войска ночью снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что пригородное и региональное сообщение в Черниговской и Сумской областях претерпит временные изменения: сегодня не будут курсировать рейсы между Сновском и Бахмачем.
Из-за обесточивания задерживались поезда №66 Киев – Сумы и №114 Ужгород – Харьков. Оба уже фактически наверстали отставание.
Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск в Харьковской области и в дальнейшем относится к зонам повышенного риска. Проезд там обеспечивают автобусы.
В Запорожской области действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью с возможностью как проезда поездами, так и применения автобусных трансферов. Пассажиров просят внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств05.02.26, 22:38 • 64054 просмотра