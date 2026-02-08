Войска рф ударили по железнодорожной инфраструктуре на Черниговщине, отменен ряд рейсов

$43.140.00
7 февраля, 20:45 • 15364 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 27705 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 26955 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 32449 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 27324 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 26673 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 37574 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 48759 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 44894 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 33316 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
публикации
Эксклюзивы
Атака РФ на склады "Рошен" в Яготине: погиб сотрудник ГСЧС7 февраля, 23:07 • 8466 просмотра
Оккупанты обстреляли Херсон: три женщины получили ранения7 февраля, 23:43 • 4416 просмотра
Взрыв на электроподстанции в Ленинградской области РФ: населенные пункты остались без светаVideo8 февраля, 00:18 • 5230 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС03:22 • 10930 просмотра
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP04:30 • 18688 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 3402 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 33780 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 54754 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 48811 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 50309 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 17970 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 32160 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 34183 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 43020 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 46029 просмотра
Войска рф ударили по железнодорожной инфраструктуре на Черниговщине, отменен ряд рейсов

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Российские войска ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области. Из-за этого отменены рейсы между Сновском и Бахмачем, а также задерживались поезда №66 Киев – Сумы и №114 Ужгород – Харьков.

Войска рф ударили по железнодорожной инфраструктуре на Черниговщине, отменен ряд рейсов

Российские войска ночью снова атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пригородное и региональное сообщение в Черниговской и Сумской областях претерпит временные изменения: сегодня не будут курсировать рейсы между Сновском и Бахмачем.

Из-за обесточивания задерживались поезда №66 Киев – Сумы и №114 Ужгород – Харьков. Оба уже фактически наверстали отставание.

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск в Харьковской области и в дальнейшем относится к зонам повышенного риска. Проезд там обеспечивают автобусы.

В Запорожской области действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью с возможностью как проезда поездами, так и применения автобусных трансферов. Пассажиров просят внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.

Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств05.02.26, 22:38 • 64054 просмотра

Ольга Розгон

