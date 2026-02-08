Війська рф вдарили по залізничній інфраструктурі на Чернігівщині, скасована низка рейсів

$43.140.00
ukru
7 лютого, 20:45
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських сил 7 лютого, 22:34
Атака рф на склади "Рошен" у Яготині: загинув працівник ДСНС 7 лютого, 23:07
Вибух на електропідстанції у ленінградській області рф: населені пункти залишились без світла 8 лютого, 00:18
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС 03:22
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP 04:30
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих 07:00
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків 7 лютого, 07:00
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex 6 лютого, 11:15
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю 6 лютого, 17:59
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії 5 лютого, 18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро 5 лютого, 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою 5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я 5 лютого, 11:46
Війська рф вдарили по залізничній інфраструктурі на Чернігівщині, скасована низка рейсів

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Російські війська вночі атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. Через це скасовано рейси між Сновськом та Бахмачем, а також затримувалися поїзди №66 Київ – Суми та №114 Ужгород – Харків.

Війська рф вдарили по залізничній інфраструктурі на Чернігівщині, скасована низка рейсів

Російські війська вночі знову атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що приміське та регіональне сполучення в Чернігівській та Сумській областях зазнає тимчасових змін: сьогодні не курсуватимуть рейси між Сновськом та Бахмачем.

Через знеструмлення затримувалися поїзди №66 Київ – Суми та №114 Ужгород – Харків. Обидва вже фактично надолужили відставання.

Ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ у Харківській області й надалі належить до зон підвищеного ризику. Проїзд там забезпечують автобуси.

У Запорізькій області діє посилений моніторинг безпекової ситуації з можливістю як проїзду поїздами, так і застосування автобусних трансферів. Пасажирів просять уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів.

Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів05.02.26, 22:38 • 63946 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Українська залізниця
Бахмач
Чернігівська область
Ужгород
Суми
Київ
Харків