Війська рф вдарили по залізничній інфраструктурі на Чернігівщині, скасована низка рейсів
Російські війська вночі атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. Через це скасовано рейси між Сновськом та Бахмачем, а також затримувалися поїзди №66 Київ – Суми та №114 Ужгород – Харків.
Російські війська вночі знову атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що приміське та регіональне сполучення в Чернігівській та Сумській областях зазнає тимчасових змін: сьогодні не курсуватимуть рейси між Сновськом та Бахмачем.
Через знеструмлення затримувалися поїзди №66 Київ – Суми та №114 Ужгород – Харків. Обидва вже фактично надолужили відставання.
Ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ у Харківській області й надалі належить до зон підвищеного ризику. Проїзд там забезпечують автобуси.
У Запорізькій області діє посилений моніторинг безпекової ситуації з можливістю як проїзду поїздами, так і застосування автобусних трансферів. Пасажирів просять уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів.
