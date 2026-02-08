Внаслідок ранкового удару по Краматорську поранено журналістів
Київ • УНН
8 лютого у Краматорську під час обстрілу журналісти телеканалу "Інтер" отримали поранення. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень у ліву руку.
Журналісти телеканалу "Інтер" 8 лютого потрапили під обстріл у Краматорську на Донеччині. Про це повідомляє Національна спілки журналістів України, пише УНН.
Це сталося сьогодні, 8 лютого, о п’ятій ранку. Росіяни вдарили кількома КАБами по багатоповерхівках. Одна з авіабомб вибухнула біля підʼїзду, де проживала знімальна група "Подробиць
Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень у ліву руку. Знімальна група лишилася жива. Однак, за словами Ігоря Левенка, у сусідньому підʼїзді є загиблі.
