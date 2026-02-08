Внаслідок ранкового удару по Краматорську поранено журналістів

$43.140.00
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
7 лютого, 20:45 • 20060 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 33987 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 32743 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 37833 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 30447 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 28176 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 38539 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 49323 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 46067 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанцівPhoto8 лютого, 02:48 • 7540 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС8 лютого, 03:22 • 15245 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP8 лютого, 04:30 • 23472 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 12673 перегляди
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 08:56 • 5004 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 12683 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 37715 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 58159 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 52100 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 53341 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джорджа Мелоні
Джефф Безос
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Харківська область
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 19535 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 33653 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 35538 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 44300 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 47213 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм

Внаслідок ранкового удару по Краматорську поранено журналістів

Київ • УНН

 • 18 перегляди

8 лютого у Краматорську під час обстрілу журналісти телеканалу "Інтер" отримали поранення. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень у ліву руку.

Внаслідок ранкового удару по Краматорську поранено журналістів

Журналісти телеканалу "Інтер" 8 лютого потрапили під обстріл у Краматорську на Донеччині. Про це повідомляє Національна спілки журналістів України, пише УНН.

Це сталося сьогодні, 8 лютого, о п’ятій ранку. Росіяни вдарили кількома КАБами по багатоповерхівках. Одна з авіабомб вибухнула біля підʼїзду, де проживала знімальна група "Подробиць

- йдеться у повідомленні.

Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень у ліву руку. Знімальна група лишилася жива. Однак, за словами Ігоря Левенка, у сусідньому підʼїзді є загиблі.

Війська рф вдарили по залізничній інфраструктурі на Чернігівщині, скасована низка рейсів08.02.26, 10:17 • 2338 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Краматорськ