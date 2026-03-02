росіяни обстріляли Краматорськ та Дружківку, 5 загиблих і 13 поранених
Київ • УНН
Внаслідок ранкових російських обстрілів Донеччини загинуло 5 людей та 13 отримали поранення. Удари припали на Краматорськ та Дружківку, пошкоджено 7 багатоповерхівок.
Щонайменше 5 людей загинули і 13 поранені внаслідок ранкових російських обстрілів Донеччини, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram у понеділок, пише УНН.
Близько 8 години росіяни ударили по Краматорську: убили 3 людей, поранили ще 2. Згодом, близько 10 години, під обстріл потрапила Дружківка: там наразі відомо про 2 загиблих і 11 поранених. Пошкоджено 7 багатоповерхівок
За даними Донецької обласної прокуратури, 2 березня 2026 року о 05:00 війська рф поцілили FPV-дроном по Дружківці. Вже через 3 години окупанти з артилерії атакували об’єкт цивільної інфраструктури у Краматорську.
