В Одессе под видом ОО продавали "защиту" от мобилизации в схеме с 30 млн грн в месяц, проведены обыски в ТЦК - Генпрокурор Кравченко

В Одессе разоблачили схему в ОО "Украина - это мать" с "абонементом" на уклонение от мобилизации, ежемесячно дельцы зарабатывали до 30 млн грн, проведено 64 обыска, изъято более 1,6 млн грн в разной валюте, оружие и автомобили, отдельно проведены обыски в ТЦК Одесской области, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

По данным Генпрокурора, "руководитель ОО, двое его заместителей и еще двое участников в сговоре с должностными лицами ТЦК и СП Одесской области организовали схему уклонения от мобилизации, договорившись, что в отношении лиц с удостоверениями этой организации не будут проводиться мобилизационные мероприятия".

По его словам, схема предусматривала систему "тарифов". "За 1000 долларов США лицо получало удостоверение члена ОО, но обязывалось патрулировать город вместе с ТЦК. За 3000 долларов США предоставлялся "VIP-пакет" без дежурств. Также в перечне услуг было "снятие с розыска" через несанкционированные изменения в информационных системах и "решение вопросов" в случае задержания", - сообщил Кравченко.

Как отметил Генпрокурор, "всех участников добавляли в Telegram-канал, где распространяли геолокации постов ТЦК и инструкции по действиям во время проверок учетных документов". "Ежемесячная "абонплата" составляла 3000 грн. За отказ платить угрожали мобилизацией", - указал Кравченко.

"Следствие подтвердило реальное влияние схемы на должностных лиц ТЦК: во время спецоперации подставные лица с удостоверениями ОО "УЦМ" избегали мобилизации при проверках. Кроме того, зафиксировано получение 40 тыс. грн и 3 тыс. долларов США за выдачу таких удостоверений и дальнейшее распределение денег между организаторами", - рассказал Генпрокурор.

Ежемесячно дельцы зарабатывали до 30 млн грн. Только в Одесском регионе организация насчитывала около 300 участников, а в целом по Украине − до 1500 человек - сообщил Кравченко.

По его данным, "проведено 64 обыска, изъято более 1,6 млн грн в разной валюте, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 автомобилей, десятки удостоверений и печати".

Участникам схемы, по словам Генпрокурора, сообщено о подозрении по ст. 114-1, 362, 369-2 УК Украины (препятствование деятельности ВСУ, несанкционированные действия с информацией, злоупотребление влиянием). Суд избрал меру пресечения − содержание под стражей без права залога.

"Отдельно проведены обыски в ТЦК и СП Одесской области. Проверяем причастность должностных лиц", - отметил Кравченко.

"Следствие продолжается. Работаем дальше", - подчеркнул Генпрокурор.

