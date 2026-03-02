В Одессе под видом ОО продавали "защиту" от мобилизации в схеме с 30 млн грн в месяц, проведены обыски в ТЦК - Генпрокурор Кравченко

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 марта, 20:23 • 26654 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 52600 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 50849 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 56829 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 66444 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 71005 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 75129 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79011 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 81636 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 75789 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
68%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС2 марта, 00:05 • 38932 просмотра
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters2 марта, 00:42 • 36056 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим2 марта, 01:16 • 37548 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ2 марта, 01:51 • 37049 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 18128 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 114894 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 120708 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 102482 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 103730 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 103596 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 61275 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 59365 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 55309 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 53820 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 33024 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Нефть марки Brent
Фильм

В Одессе под видом ОО продавали "защиту" от мобилизации в схеме с 30 млн грн в месяц, проведены обыски в ТЦК - Генпрокурор Кравченко

Киев • УНН

 • 1774 просмотра

В Одессе разоблачена преступная группа, которая под видом ОО "Украина – это мать" продавала "защиту" от мобилизации. Ежемесячно дельцы зарабатывали до 30 млн грн, проведено 64 обыска, изъято более 1,6 млн грн.

В Одессе под видом ОО продавали "защиту" от мобилизации в схеме с 30 млн грн в месяц, проведены обыски в ТЦК - Генпрокурор Кравченко

В Одессе разоблачили схему в ОО "Украина - это мать" с "абонементом" на уклонение от мобилизации, ежемесячно дельцы зарабатывали до 30 млн грн, проведено 64 обыска, изъято более 1,6 млн грн в разной валюте, оружие и автомобили, отдельно проведены обыски в ТЦК Одесской области, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

"Абонемент" на уклонение от мобилизации: в Одессе разоблачена схема в ОО "Украина − это мать". В Одессе разоблачена преступная группа, которая под видом общественной организации "Украина – это мать" и созданного при ней добровольческого формирования продавала мужчинам "защиту" от мобилизации

- сообщил Кравченко в соцсетях.

Детали

По данным Генпрокурора, "руководитель ОО, двое его заместителей и еще двое участников в сговоре с должностными лицами ТЦК и СП Одесской области организовали схему уклонения от мобилизации, договорившись, что в отношении лиц с удостоверениями этой организации не будут проводиться мобилизационные мероприятия".

По его словам, схема предусматривала систему "тарифов". "За 1000 долларов США лицо получало удостоверение члена ОО, но обязывалось патрулировать город вместе с ТЦК. За 3000 долларов США предоставлялся "VIP-пакет" без дежурств. Также в перечне услуг было "снятие с розыска" через несанкционированные изменения в информационных системах и "решение вопросов" в случае задержания", - сообщил Кравченко.

Как отметил Генпрокурор, "всех участников добавляли в Telegram-канал, где распространяли геолокации постов ТЦК и инструкции по действиям во время проверок учетных документов". "Ежемесячная "абонплата" составляла 3000 грн. За отказ платить угрожали мобилизацией", - указал Кравченко.

"Следствие подтвердило реальное влияние схемы на должностных лиц ТЦК: во время спецоперации подставные лица с удостоверениями ОО "УЦМ" избегали мобилизации при проверках. Кроме того, зафиксировано получение 40 тыс. грн и 3 тыс. долларов США за выдачу таких удостоверений и дальнейшее распределение денег между организаторами", - рассказал Генпрокурор.

Ежемесячно дельцы зарабатывали до 30 млн грн. Только в Одесском регионе организация насчитывала около 300 участников, а в целом по Украине − до 1500 человек

- сообщил Кравченко.

По его данным, "проведено 64 обыска, изъято более 1,6 млн грн в разной валюте, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 автомобилей, десятки удостоверений и печати".

Участникам схемы, по словам Генпрокурора, сообщено о подозрении по ст. 114-1, 362, 369-2 УК Украины (препятствование деятельности ВСУ, несанкционированные действия с информацией, злоупотребление влиянием). Суд избрал меру пресечения − содержание под стражей без права залога.

"Отдельно проведены обыски в ТЦК и СП Одесской области. Проверяем причастность должностных лиц", - отметил Кравченко.

"Следствие продолжается. Работаем дальше", - подчеркнул Генпрокурор.

За деньги обещал "снимать" людей с розыска: в Одессе задержали военного ТЦК04.02.25, 13:33 • 28785 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Кибератака
Обыск
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Руслан Кравченко
Вооруженные силы Украины
Украина
Одесса