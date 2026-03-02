$43.100.11
В Одесі під виглядом ГО продавали "захист" від мобілізації у схемі з 30 млн грн в місяць, проведено обшуки в ТЦК - Генпрокурор Кравченко

Київ • УНН

 • 392 перегляди

В Одесі викрито злочинну групу, яка під виглядом ГО "Україна – це матір" продавала "захист" від мобілізації. Щомісяця ділки заробляли до 30 млн грн, проведено 64 обшуки, вилучено понад 1,6 млн грн.

В Одесі під виглядом ГО продавали "захист" від мобілізації у схемі з 30 млн грн в місяць, проведено обшуки в ТЦК - Генпрокурор Кравченко

В Одесі викрили схему в ГО "Україна - це матір" з "абонементом" на ухилення від мобілізації, щомісяця ділки заробляли до 30 млн грн, проведено 64 обшуки, вилучено понад 1,6 млн грн у різній валюті, зброю та автомобілі, окремо проведено обшуки в ТЦК Одеської області, повідомив у понеділок Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

"Абонемент" на ухилення від мобілізації: в Одесі викрито схему в ГО "Україна − це матір". В Одесі викрито злочинну групу, яка під виглядом громадської організації "Україна – це матір" та створеного при ній добровольчого формування продавала чоловікам "захист" від мобілізації

- повідомив Кравченко у соцмережах.

Деталі

За даними Генпрокурора, "керівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області організували схему ухилення від мобілізації, домовившись, що щодо осіб із посвідченнями цієї організації не проводитимуться мобілізаційні заходи".

З його слів, схема передбачала систему "тарифів". "За 1000 доларів США особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов’язувалась патрулювати місто разом із ТЦК. За 3000 доларів США надавався "VIP-пакет" без чергувань. Також у переліку послуг було "зняття з розшуку" через несанкціоновані зміни в інформаційних системах та "вирішення питань" у разі затримання", - повідомив Кравченко.

Як зазначив Генпрокурор, "усіх учасників додавали до Telegram-каналу, де поширювали геолокації постів ТЦК та інструкції щодо дій під час перевірок облікових документів". "Щомісячна "абонплата" становила 3000 грн. За відмову платити погрожували мобілізацією", - вказав Кравченко.

"Слідство підтвердило реальний вплив схеми на посадовців ТЦК: під час спецоперації підставні особи з посвідченнями ГО "УЦМ" уникали мобілізації при перевірках. Крім того, зафіксовано отримання 40 тис. грн і 3 тис. доларів США за видачу таких посвідчень та подальший розподіл грошей між організаторами", - розповів Генпрокурор.

Щомісяця ділки заробляли до 30 млн грн. Лише в Одеському регіоні організація налічувала близько 300 учасників, а загалом по Україні − до 1500 осіб

- повідомив Кравченко.

За його даними, "проведено 64 обшуки, вилучено понад 1,6 млн грн у різній валюті, 6 одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, 6 автомобілів, десятки посвідчень та печатки".

Учасникам схеми, зі слів Генпрокурора, повідомлено про підозру за ст. 114-1, 362, 369-2 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ, несанкціоновані дії з інформацією, зловживання впливом). Суд обрав запобіжний захід − тримання під вартою без права застави.

"Окремо проведено обшуки в ТЦК та СП Одеської області. Перевіряємо причетність посадових осіб", - зазначив Кравченко.

"Слідство триває. Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.

За гроші обіцяв "знімати" людей з розшуку: в Одесі затримали військового ТЦК04.02.25, 13:33 • 28785 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Кібератака
Обшук
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Руслан Кравченко
Збройні сили України
Україна
Одеса