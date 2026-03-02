Вражеские атаки обесточили часть жителей в трех областях, графики — в части регионов

Российские атаки утром оставили без света часть жителей в трех областях, в части регионов действуют графики отключений света, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Этой ночью россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате чего есть обесточенные потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях", - сообщили в Минэнерго.

Энергетики, как указано, делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

Графики и аварийные отключения

В части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Восстановление энергетики Украины обойдется более чем в 90 млрд долларов - Шмыгаль