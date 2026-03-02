Вражеские атаки обесточили часть жителей в трех областях, графики — в части регионов
Киев • УНН
В результате ночных атак России часть жителей Донецкой, Запорожской и Сумской областей остались без света. В некоторых регионах действуют графики отключений электроэнергии.
Вражеские атаки
"Этой ночью россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В результате чего есть обесточенные потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях", - сообщили в Минэнерго.
Энергетики, как указано, делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.
Графики и аварийные отключения
В части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.
Потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
