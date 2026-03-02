Ворожі атаки знеструмили частину жителів у трьох областях, графіки - у частині регіонів

Російські атаки на ранок залишили без світла частину жителів у трьох областях в Україні, у частині регіонів діють графіки відключень світла, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Ворожі атаки

"Цієї ночі росія знову атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях", - повідомили у Міненерго.

Енергетики, як вказано, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Графіки та аварійні відключення

У частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, закликали ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

