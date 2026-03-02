$43.100.11
1 березня, 20:23 • 26148 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 51314 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 49703 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 55715 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 65528 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 70561 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 74768 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 78921 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 81523 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75725 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Ворожі атаки знеструмили частину жителів у трьох областях, графіки - у частині регіонів

Київ • УНН

 • 2412 перегляди

Внаслідок нічних атак Росії частина жителів Донецької, Запорізької та Сумської областей залишилися без світла. У деяких регіонах діють графіки відключень електроенергії.

Ворожі атаки знеструмили частину жителів у трьох областях, графіки - у частині регіонів

Російські атаки на ранок залишили без світла частину жителів у трьох областях в Україні, у частині регіонів діють графіки відключень світла, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Ворожі атаки

"Цієї ночі росія знову атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях", - повідомили у Міненерго.

Енергетики, як вказано, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. 

Графіки та аварійні відключення

У частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. 

Споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, закликали ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль26.02.26, 20:44 • 3833 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Запорізька область
Україна