Ворожі атаки знеструмили частину жителів у трьох областях, графіки - у частині регіонів
Київ • УНН
Внаслідок нічних атак Росії частина жителів Донецької, Запорізької та Сумської областей залишилися без світла. У деяких регіонах діють графіки відключень електроенергії.
Російські атаки на ранок залишили без світла частину жителів у трьох областях в Україні, у частині регіонів діють графіки відключень світла, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.
Ворожі атаки
"Цієї ночі росія знову атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях", - повідомили у Міненерго.
Енергетики, як вказано, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
Графіки та аварійні відключення
У частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.
Споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, закликали ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
