Министр обороны Израиля объявил лидера Хезболлы Наима Касема следующей мишенью для ликвидации

Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац официально назвал генерального секретаря "Хезболлы" Наима Касема приоритетной целью для уничтожения после массированных ночных обстрелов израильской территории. Об этом говорится в материале издания Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Израиля направил четкий сигнал руководству "оси зла", предупредив о неминуемой расплате за агрессию. Он подчеркнул, что любая попытка продолжать политику погибшего иранского лидера приведет к идентичному финалу для всех причастных к атакам.

Террористическая организация "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем, принявший решение об обстреле под давлением Ирана, отныне является мишенью для уничтожения – заявил Кац.

По словам Каца, Наим Касем, избравший путь конфронтации, разделит судьбу своих предшественников и союзников, которые уже были устранены израильскими спецслужбами.

Тот, кто пойдет по пути бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которого Израиль убил в субботу, вскоре окажется вместе с ним в глубинах ада со всеми, кого устранили из оси зла – добавил министр.

Напомним

Армия обороны Израиля начала широкомасштабную кампанию для окончательного уничтожения группировки "Хезболла". Операция будет включать авиаудары и возможное наземное вторжение, без исключений для ни одного члена.