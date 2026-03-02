Министр обороны Израиля объявил лидера Хезболлы Наима Касема следующей мишенью для ликвидации
Киев • УНН
Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац официально назвал генерального секретаря "Хезболлы" Наима Касема приоритетной целью для уничтожения после массированных ночных обстрелов израильской территории. Об этом говорится в материале издания Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Министр обороны Израиля направил четкий сигнал руководству "оси зла", предупредив о неминуемой расплате за агрессию. Он подчеркнул, что любая попытка продолжать политику погибшего иранского лидера приведет к идентичному финалу для всех причастных к атакам.
Террористическая организация "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем, принявший решение об обстреле под давлением Ирана, отныне является мишенью для уничтожения
По словам Каца, Наим Касем, избравший путь конфронтации, разделит судьбу своих предшественников и союзников, которые уже были устранены израильскими спецслужбами.
Тот, кто пойдет по пути бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которого Израиль убил в субботу, вскоре окажется вместе с ним в глубинах ада со всеми, кого устранили из оси зла
Напомним
Армия обороны Израиля начала широкомасштабную кампанию для окончательного уничтожения группировки "Хезболла". Операция будет включать авиаудары и возможное наземное вторжение, без исключений для ни одного члена.