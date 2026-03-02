Министр обороны Израиля объявил лидера Хезболлы Наима Касема следующей мишенью для ликвидации

$43.100.11
1 марта, 20:23 • 31026 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 63604 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 60641 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 66225 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 73878 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 74527 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 78016 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79729 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 82648 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 76218 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ
Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ
ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Рафаэль Гросси
Руслан Кравченко
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Украина
Кувейт
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп
Министр обороны Израиля объявил лидера Хезболлы Наима Касема следующей мишенью для ликвидации

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал генерального секретаря "Хезболлы" Наима Касема приоритетной целью для уничтожения после ночных обстрелов израильской территории.

Министр обороны Израиля объявил лидера Хезболлы Наима Касема следующей мишенью для ликвидации

Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац официально назвал генерального секретаря "Хезболлы" Наима Касема приоритетной целью для уничтожения после массированных ночных обстрелов израильской территории. Об этом говорится в материале издания Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Израиля направил четкий сигнал руководству "оси зла", предупредив о неминуемой расплате за агрессию. Он подчеркнул, что любая попытка продолжать политику погибшего иранского лидера приведет к идентичному финалу для всех причастных к атакам.

Террористическая организация "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Касем, принявший решение об обстреле под давлением Ирана, отныне является мишенью для уничтожения

– заявил Кац.

По словам Каца, Наим Касем, избравший путь конфронтации, разделит судьбу своих предшественников и союзников, которые уже были устранены израильскими спецслужбами.

Тот, кто пойдет по пути бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которого Израиль убил в субботу, вскоре окажется вместе с ним в глубинах ада со всеми, кого устранили из оси зла

– добавил министр.

Напомним

Армия обороны Израиля начала широкомасштабную кампанию для окончательного уничтожения группировки "Хезболла". Операция будет включать авиаудары и возможное наземное вторжение, без исключений для ни одного члена.

Степан Гафтко

