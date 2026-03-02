$43.100.11
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 31007 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 63567 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 60612 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 66199 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 73860 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 74520 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78008 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79724 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 82639 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
Міністр оборони Ізраїлю оголосив лідера Хезболли Наїма Касема наступною мішенню для ліквідації

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав генерального секретаря "Хезболли" Наїма Касема пріоритетною ціллю для знищення після нічних обстрілів ізраїльської території.

Міністр оборони Ізраїлю оголосив лідера Хезболли Наїма Касема наступною мішенню для ліквідації

Глава оборонного відомства Ізраїлю Ісраель Кац офіційно назвав генерального секретаря "Хезболли" Наїма Касема пріоритетною ціллю для знищення після масованих нічних обстрілів ізраїльської території. Про це йдеться у матеріалі видання Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони Ізраїлю надіслав чіткий сигнал керівництву "осі зла", попередивши про неминучу розплату за агресію. Він підкреслив, що будь-яка спроба продовжувати політику загиблого іранського лідера призведе до ідентичного фіналу для всіх причетних до атак.

Терористична організація "Хезболла" заплатить високу ціну за обстріл Ізраїлю, а генеральний секретар "Хезболли" Наїм Касем, який прийняв рішення про обстріл під тиском Ірану, відтепер є мішенню для знищення

– заявив Кац.

За словами Каца, Наїм Касем, який обрав шлях конфронтації, розділить долю своїх попередників та союзників, яких уже було усунуто ізраїльськими спецслужбами.

Той, хто піде шляхом колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, якого Ізраїль убив у суботу, незабаром опиниться разом з ним у глибинах пекла з усіма, кого усунули з осі зла

– додав міністр.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю розпочала широкомасштабну кампанію для остаточного знищення угруповання "Хезболла". Операція включатиме авіаудари та можливе наземне вторгнення, без винятків для жодного члена.

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Алі Хаменеї
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Іран