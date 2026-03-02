Міністр оборони Ізраїлю оголосив лідера Хезболли Наїма Касема наступною мішенню для ліквідації
Київ • УНН
Глава оборонного відомства Ізраїлю Ісраель Кац офіційно назвав генерального секретаря "Хезболли" Наїма Касема пріоритетною ціллю для знищення після масованих нічних обстрілів ізраїльської території. Про це йдеться у матеріалі видання Times of Israel, пише УНН.
Деталі
Міністр оборони Ізраїлю надіслав чіткий сигнал керівництву "осі зла", попередивши про неминучу розплату за агресію. Він підкреслив, що будь-яка спроба продовжувати політику загиблого іранського лідера призведе до ідентичного фіналу для всіх причетних до атак.
Терористична організація "Хезболла" заплатить високу ціну за обстріл Ізраїлю, а генеральний секретар "Хезболли" Наїм Касем, який прийняв рішення про обстріл під тиском Ірану, відтепер є мішенню для знищення
За словами Каца, Наїм Касем, який обрав шлях конфронтації, розділить долю своїх попередників та союзників, яких уже було усунуто ізраїльськими спецслужбами.
Той, хто піде шляхом колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, якого Ізраїль убив у суботу, незабаром опиниться разом з ним у глибинах пекла з усіма, кого усунули з осі зла
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю розпочала широкомасштабну кампанію для остаточного знищення угруповання "Хезболла". Операція включатиме авіаудари та можливе наземне вторгнення, без винятків для жодного члена.