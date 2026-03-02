$43.100.11
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Донбасс на приграничье не меняем: Зеленский ответил, почему невозможен обмен территориями

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Президент Зеленский не рассматривает обмен Донбасса на приграничные территории Сумской и Харьковской областей. Он отметил, что врагу сложно удерживать приграничные территории, а Донбасс является стратегической целью РФ.

Донбасс на приграничье не меняем: Зеленский ответил, почему невозможен обмен территориями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает вариант обмена незахваченных Россией территорий Донбасса на временно оккупированные ею участки в Сумской и Харьковской областях, поскольку речь идет о несравнимых вещах. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции 2 марта, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что приграничные территории врагу удерживать чрезвычайно сложно, и в России это понимают.

"Когда мы говорим о приграничных территориях, любых, их удерживать очень сложно врагом. России четко понимают, что они их не смогут удержать. Придет момент и мы их вытесним с этих территорий", – отметил президент.

Он подчеркнул, что речь идет не о "подарке" для Украины, а о разных по стратегической ценности и целям российской агрессии направлениях.

"Донбасс, восток нашего государства, они понимают ради чего. Для них это цель", – добавил Зеленский.

Глава государства также отметил, что стратегические намерения РФ в целом не изменились, хотя аппетит агрессора мог несколько уменьшиться, но временно.

"Цели, в принципе, они не меняли. Можно сказать, немножечко аппетит их уменьшился, но это пока что", – сказал он.

По словам Зеленского, Украина не ведет речь об обмене маленьких территорий на границе на значительную часть Донбасса или Донецкой области, которую сейчас контролирует.

"Поэтому мы не говорим об обмене маленьких территорий на границе на большую территорию Донбасса или Донецкой области, которую мы сегодня контролируем", – резюмировал глава государства.

Напомним

Кремль заявил о неизменности позиции по переговорам по Украине на фоне конфликта в Иране. Спикер президента РФ сказал, что ликвидация Верховного лидера Ирана Али Хаменеи не повлияла на подход Москвы к урегулированию "украинского конфликта".

Александра Василенко

Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Украина
Иран