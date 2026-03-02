Донбас на прикордоння не міняємо: Зеленський відповів, чому неможливий обмін територіями
Президент Зеленський не розглядає обмін Донбасу на прикордонні території Сумської та Харківської областей. Він зазначив, що ворогу складно утримувати прикордонні території, а Донбас є стратегічною ціллю рф.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розглядає варіант обміну незахоплених росією територій Донбасу на тимчасово окуповані нею ділянки в Сумській та Харківській областях, оскільки йдеться про непорівнювані речі. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції 2 березня, передає УНН.
Деталі
Зеленський наголосив, що прикордонні території ворогу утримувати надзвичайно складно, і в росії це розуміють.
"Коли ми говоримо про прикордонні території, будь-які, їх утримувати дуже складно ворогом. Росії чітко розуміють, що вони їх не зможуть утримати. Прийде момент і ми їх витіснимо з цих територій", – зазначив президент.
Він підкреслив, що йдеться не про "подарунок" для України, а про різні за стратегічною цінністю й цілями російської агресії напрямки.
"Донбас, схід нашої держави, вони розуміють заради чого. Для них це ціль", – додав Зеленський.
Глава держави також зауважив, що стратегічні наміри рф загалом не змінилися, хоча апетит агресора міг дещо зменшитися, але тимчасово.
"Цілі, в принципі, вони не змінювали. Можна сказати, трішечки апетит їх зменшився, але це поки що", – сказав він.
За словами Зеленського, Україна не веде мову про обмін маленьких територій на кордоні на значну частину Донбасу чи Донецької області, яку нині контролює.
"Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо", – резюмував глава держави.
