Донбас на прикордоння не міняємо: Зеленський відповів, чому неможливий обмін територіями

Ексклюзив
12:02 • 2350 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 10122 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 8374 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 34507 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 67833 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 63776 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 68365 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75390 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75363 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78729 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу2 березня, 03:04 • 20226 перегляди
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року2 березня, 03:40 • 17005 перегляди
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві2 березня, 04:12 • 10412 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 24089 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 12842 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 3666 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 10100 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 127101 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 132859 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 113888 перегляди
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Кувейт
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 1284 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 68966 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 66735 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 62076 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 60359 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

Донбас на прикордоння не міняємо: Зеленський відповів, чому неможливий обмін територіями

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент Зеленський не розглядає обмін Донбасу на прикордонні території Сумської та Харківської областей. Він зазначив, що ворогу складно утримувати прикордонні території, а Донбас є стратегічною ціллю рф.

Донбас на прикордоння не міняємо: Зеленський відповів, чому неможливий обмін територіями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розглядає варіант обміну незахоплених росією територій Донбасу на тимчасово окуповані нею ділянки в Сумській та Харківській областях, оскільки йдеться про непорівнювані речі. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції 2 березня, передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що прикордонні території ворогу утримувати надзвичайно складно, і в росії це розуміють.

"Коли ми говоримо про прикордонні території, будь-які, їх утримувати дуже складно ворогом. Росії чітко розуміють, що вони їх не зможуть утримати. Прийде момент і ми їх витіснимо з цих територій", – зазначив президент.

Він підкреслив, що йдеться не про "подарунок" для України, а про різні за стратегічною цінністю й цілями російської агресії напрямки.

"Донбас, схід нашої держави, вони розуміють заради чого. Для них це ціль", – додав Зеленський.

Глава держави також зауважив, що стратегічні наміри рф загалом не змінилися, хоча апетит агресора міг дещо зменшитися, але тимчасово.

"Цілі, в принципі, вони не змінювали. Можна сказати, трішечки апетит їх зменшився, але це поки що", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна не веде мову про обмін маленьких територій на кордоні на значну частину Донбасу чи Донецької області, яку нині контролює.

"Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо", – резюмував глава держави.

Нагадаємо

кремль заявив про незмінність позиції щодо переговорів по Україні на тлі конфлікту в Ірані. Спікер президента рф сказав, що ліквідація Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї не вплинула на підхід москви до врегулювання "українського конфлікту".

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Україна
Іран