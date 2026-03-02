$43.100.11
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Шесть человек получили ранения в результате мощного взрыва на государственной верфи в Гонконге

Киев • УНН

 • 214 просмотра

На государственной верфи Гонконга произошел взрыв, в результате которого шесть мужчин получили ранения. Причиной инцидента стала техническая неисправность оборудования.

Шесть человек получили ранения в результате мощного взрыва на государственной верфи в Гонконге

На правительственном судостроительном предприятии, расположенном на острове Стоункаттерс, произошел серьезный инцидент, приведший к травмированию работников объекта. По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стала техническая неисправность оборудования, которая спровоцировала мгновенную детонацию в рабочей зоне. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Взрыв прогремел примерно в 10:00 по местному времени, что вызвало панику среди персонала государственного учреждения. Общественный вещатель RTHK сообщил, что в эпицентре происшествия оказались шестеро мужчин, получивших травмы различной степени тяжести, однако их состояние оценивается как стабильное. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение для оказания неотложной помощи и проведения дополнительных обследований.

Расследование причин механической неисправности на объекте

В настоящее время правоохранительные органы Гонконга вместе с техническими экспертами проводят детальное расследование на территории верфи. Основной версией следствия остается вероятная механическая неисправность одной из систем судоремонта, что привело к неконтролируемому высвобождению энергии.

Работа части предприятия временно приостановлена для проведения проверок безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных случаев на стратегически важном объекте морской инфраструктуры региона.

Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ02.03.26, 03:51 • 39575 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Reuters
Гонконг