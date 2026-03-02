Шесть человек получили ранения в результате мощного взрыва на государственной верфи в Гонконге

На правительственном судостроительном предприятии, расположенном на острове Стоункаттерс, произошел серьезный инцидент, приведший к травмированию работников объекта. По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стала техническая неисправность оборудования, которая спровоцировала мгновенную детонацию в рабочей зоне. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Взрыв прогремел примерно в 10:00 по местному времени, что вызвало панику среди персонала государственного учреждения. Общественный вещатель RTHK сообщил, что в эпицентре происшествия оказались шестеро мужчин, получивших травмы различной степени тяжести, однако их состояние оценивается как стабильное. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение для оказания неотложной помощи и проведения дополнительных обследований.

Расследование причин механической неисправности на объекте

В настоящее время правоохранительные органы Гонконга вместе с техническими экспертами проводят детальное расследование на территории верфи. Основной версией следствия остается вероятная механическая неисправность одной из систем судоремонта, что привело к неконтролируемому высвобождению энергии.

Работа части предприятия временно приостановлена для проведения проверок безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных случаев на стратегически важном объекте морской инфраструктуры региона.

