1 березня, 20:23 • 27439 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 54598 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 52642 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 58569 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 67847 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 71663 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 75667 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79130 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 81802 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75868 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Шестеро осіб отримали поранення внаслідок потужного вибуху на державній верфі у Гонконзі

Київ • УНН

 • 6 перегляди

На державній верфі Гонконгу стався вибух, внаслідок якого шестеро чоловіків отримали поранення. Причиною інциденту стала технічна несправність обладнання.

Шестеро осіб отримали поранення внаслідок потужного вибуху на державній верфі у Гонконзі

На урядовому суднобудівному підприємстві, розташованому на острові Стоункаттерс, стався серйозний інцидент, що призвів до травмування працівників об'єкта. За попередніми даними, причиною надзвичайної події стала технічна несправність обладнання, яка спровокувала миттєву детонацію в робочій зоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вибух пролунав приблизно о 10:00 за місцевим часом, що спричинило паніку серед персоналу державної установи. Громадський мовник RTHK повідомив, що в епіцентрі події опинилися шестеро чоловіків, які отримали травми різного ступеня тяжкості, проте їхній стан оцінюється як стабільний. Усіх потерпілих було негайно госпіталізовано до найближчого медичного закладу для надання невідкладної допомоги та проведення додаткових обстежень.

Розслідування причин механічної несправності на об'єкті

Наразі правоохоронні органи Гонконгу разом із технічними експертами проводять детальне розслідування на території верфі. Основною версією слідства залишається ймовірна механічна несправність однієї з систем судноремонту, що призвела до неконтрольованого вивільнення енергії.

Робота частини підприємства тимчасово призупинена для проведення перевірок безпеки, аби запобігти повторенню подібних випадків на стратегічно важливому об'єкті морської інфраструктури регіону.

Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ02.03.26, 03:51 • 38919 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Reuters
Гонконг