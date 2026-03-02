Шестеро осіб отримали поранення внаслідок потужного вибуху на державній верфі у Гонконзі

На урядовому суднобудівному підприємстві, розташованому на острові Стоункаттерс, стався серйозний інцидент, що призвів до травмування працівників об'єкта. За попередніми даними, причиною надзвичайної події стала технічна несправність обладнання, яка спровокувала миттєву детонацію в робочій зоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вибух пролунав приблизно о 10:00 за місцевим часом, що спричинило паніку серед персоналу державної установи. Громадський мовник RTHK повідомив, що в епіцентрі події опинилися шестеро чоловіків, які отримали травми різного ступеня тяжкості, проте їхній стан оцінюється як стабільний. Усіх потерпілих було негайно госпіталізовано до найближчого медичного закладу для надання невідкладної допомоги та проведення додаткових обстежень.

Розслідування причин механічної несправності на об'єкті

Наразі правоохоронні органи Гонконгу разом із технічними експертами проводять детальне розслідування на території верфі. Основною версією слідства залишається ймовірна механічна несправність однієї з систем судноремонту, що призвела до неконтрольованого вивільнення енергії.

Робота частини підприємства тимчасово призупинена для проведення перевірок безпеки, аби запобігти повторенню подібних випадків на стратегічно важливому об'єкті морської інфраструктури регіону.

Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ