Зеленский объяснил, почему рано говорить о последствиях войны в Иране для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока Украина не фиксирует уменьшения объемов поставок вооружения от международных партнеров на фоне войны в Иране, однако прошли лишь сутки, поэтому делать выводы рано. Об этом он сказал во время разговора с медийщиками 2 марта, отвечая на вопрос о возможных последствиях для россии и путина и влиянии боевых действий на Ближнем Востоке на помощь Украине, передает УНН.

Что касается последствий войны в Иране относительно поставок оружия в Украину, я пока не могу сказать. Пока мы не видим этого влияния. Пока те поставки, на которые мы рассчитывали, они не уменьшились, но прошли сутки. Поэтому пока рано делать выводы - отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что в случае затяжных боевых действий на Ближнем Востоке это, по его убеждению, будет влиять на поставки.

В любом случае, если будут долгие боевые действия на Ближнем Востоке, безусловно это будет влиять на поставки. Я уверен в этом - добавил он.

Глава государства также подчеркнул, что Украина будет работать над тем, чтобы не было остановлено финансирование, а также чтобы отечественное производство могло работать на полную мощность.

Мы будем делать все, чтобы не было остановлено финансирование наше отечественное. И тогда наше отечественное производство будет работать на полную - сказал Президент.

Отдельно он упомянул о работе над разблокированием 90 миллиардов евро помощи для Украины от Брюсселя, отметив, что вопросом блокировки занимаются венгры, и официальный Киев работает над решением этой проблемы.

Сегодня мы работаем именно над тем, чтобы 90 миллиардов не были заблокированы. Вы знаете, что венгры этим занимаются, но мы работаем над тем, чтобы решить этот вопрос - резюмировал Зеленский.

Напомним

Война на Ближнем Востоке уже привела к многочисленным жертвам среди гражданских и военных в шести странах.