Зеленский объяснил, почему рано говорить о последствиях войны в Иране для Украины

Эксклюзив
12:02 • 666 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 6394 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 6206 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 33500 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 66801 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 63162 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 67936 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 75169 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 75171 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 78574 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ
ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада
Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривен
публикации
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 6394 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Южанина Нина Петровна
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Объединенные Арабские Эмираты
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера
Зеленский объяснил, почему рано говорить о последствиях войны в Иране для Украины

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Президент Зеленский заявил, что война в Иране пока не повлияла на поставки оружия Украине, но риски возрастут при затяжных боевых действиях. Украина работает над разблокированием финансирования и усилением собственного производства.

Зеленский объяснил, почему рано говорить о последствиях войны в Иране для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока Украина не фиксирует уменьшения объемов поставок вооружения от международных партнеров на фоне войны в Иране, однако прошли лишь сутки, поэтому делать выводы рано. Об этом он сказал во время разговора с медийщиками 2 марта, отвечая на вопрос о возможных последствиях для россии и путина и влиянии боевых действий на Ближнем Востоке на помощь Украине, передает УНН.

Что касается последствий войны в Иране относительно поставок оружия в Украину, я пока не могу сказать. Пока мы не видим этого влияния. Пока те поставки, на которые мы рассчитывали, они не уменьшились, но прошли сутки. Поэтому пока рано делать выводы

- отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что в случае затяжных боевых действий на Ближнем Востоке это, по его убеждению, будет влиять на поставки.

В любом случае, если будут долгие боевые действия на Ближнем Востоке, безусловно это будет влиять на поставки. Я уверен в этом

- добавил он.

Глава государства также подчеркнул, что Украина будет работать над тем, чтобы не было остановлено финансирование, а также чтобы отечественное производство могло работать на полную мощность.

Мы будем делать все, чтобы не было остановлено финансирование наше отечественное. И тогда наше отечественное производство будет работать на полную

- сказал Президент.

Отдельно он упомянул о работе над разблокированием 90 миллиардов евро помощи для Украины от Брюсселя, отметив, что вопросом блокировки занимаются венгры, и официальный Киев работает над решением этой проблемы.

Сегодня мы работаем именно над тем, чтобы 90 миллиардов не были заблокированы. Вы знаете, что венгры этим занимаются, но мы работаем над тем, чтобы решить этот вопрос

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Война на Ближнем Востоке уже привела к многочисленным жертвам среди гражданских и военных в шести странах.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Иран