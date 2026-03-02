$43.100.11
Ексклюзив
12:02 • 1060 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 7246 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 6718 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 33729 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 67051 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 63333 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 68051 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75231 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75217 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78610 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Зеленський пояснив, чому рано говорити про наслідки війни в Ірані для України

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Президент Зеленський заявив, що війна в Ірані поки не вплинула на постачання зброї Україні, але ризики зростуть при затяжних бойових діях. Україна працює над розблокуванням фінансування та посиленням власного виробництва.

Зеленський пояснив, чому рано говорити про наслідки війни в Ірані для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не фіксує зменшення обсягів постачання озброєння від міжнародних партнерів на тлі війни в Ірані, однак минула лише доба, тож робити висновки зарано. Про це він сказав під час розмови з медійниками 2 березня, відповідаючи на запитання щодо можливих наслідків для росії та путіна і впливу бойових дій на Близькому Сході на допомогу Україні, передає УНН.

Що стосується наслідків війни в Ірані щодо постачання зброї в Україну, я поки що не можу сказати. Поки що ми не бачимо цього впливу. Поки що ті постачання, на які ми розраховували, вони не зменшились, але пройшла доба. Тому поки що зарано робити висновки

- зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що у разі затяжних бойових дій на Близькому Сході це, на його переконання, впливатиме на постачання.

В будь-якому випадку, якщо будуть довгі бойові дії в Близькому Сході, безумовно це буде впливати на постачання. Я впевнений в цьому

- додав він.

Голова держави також підкреслив, що Україна працюватиме над тим, аби не було зупинено фінансування, а також щоб вітчизняне виробництво могло працювати на повну потужність.

Ми будемо робити все, щоб не було зупинено фінансування наше вітчизняне. І тоді наше вітчизняне виробництво буде працювати на повну

- сказав Президент.

Окремо він згадав про роботу над розблокуванням 90 мільярдів євро допомоги для України від Брюсселя, зазначивши, що питанням блокування займаються угорці, і офіційний Київ працює над розв'язанням цієї проблеми.

Сьогодні ми працюємо саме над тим, щоб 90 мільярдів не були заблоковані. Ви знаєте, що угорці цим займаються, але ми працюємо над тим, щоб вирішити це питання

- резюмував Зеленський.

Війна на Близькому Сході вже призвела до численних жертв серед цивільних та військових у шести країнах.

Олександра Василенко

