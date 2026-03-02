Зеленський пояснив, чому рано говорити про наслідки війни в Ірані для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не фіксує зменшення обсягів постачання озброєння від міжнародних партнерів на тлі війни в Ірані, однак минула лише доба, тож робити висновки зарано. Про це він сказав під час розмови з медійниками 2 березня, відповідаючи на запитання щодо можливих наслідків для росії та путіна і впливу бойових дій на Близькому Сході на допомогу Україні, передає УНН.

Що стосується наслідків війни в Ірані щодо постачання зброї в Україну, я поки що не можу сказати. Поки що ми не бачимо цього впливу. Поки що ті постачання, на які ми розраховували, вони не зменшились, але пройшла доба. Тому поки що зарано робити висновки - зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що у разі затяжних бойових дій на Близькому Сході це, на його переконання, впливатиме на постачання.

В будь-якому випадку, якщо будуть довгі бойові дії в Близькому Сході, безумовно це буде впливати на постачання. Я впевнений в цьому - додав він.

Голова держави також підкреслив, що Україна працюватиме над тим, аби не було зупинено фінансування, а також щоб вітчизняне виробництво могло працювати на повну потужність.

Ми будемо робити все, щоб не було зупинено фінансування наше вітчизняне. І тоді наше вітчизняне виробництво буде працювати на повну - сказав Президент.

Окремо він згадав про роботу над розблокуванням 90 мільярдів євро допомоги для України від Брюсселя, зазначивши, що питанням блокування займаються угорці, і офіційний Київ працює над розв'язанням цієї проблеми.

Сьогодні ми працюємо саме над тим, щоб 90 мільярдів не були заблоковані. Ви знаєте, що угорці цим займаються, але ми працюємо над тим, щоб вирішити це питання - резюмував Зеленський.

