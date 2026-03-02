В КГГА опровергли фейк о новых правилах проезда по мосту Патона

Информация, распространенная в соцсетях о якобы новых правилах проезда по мосту имени Е. О. Патона, не соответствует действительности. В Киевской городской государственной администрации заявили, что не готовили и не обнародовали таких материалов, передает УНН.

Подробности

Распространенная в соцсетях информация о якобы новых правилах проезда по мосту им. Е. О. Патона – фейк. Киевская городская государственная администрация не готовила и не обнародовала эти материалы. Призываем горожан пользоваться исключительно официальными сообщениями, размещенными на информационных ресурсах КГГА, профильных департаментов и коммунальных предприятий столицы - говорится в сообщении

Сейчас мост имени Е. О. Патона через р. Днепр эксплуатируется в условиях установленных ограничений, в частности на нем: запрещено движение грузового транспорта.

Также установлены наливные барьеры с запретом движения автотранспорта по крайним полосам проезжей части.

По информации КГГА, специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно мониторят эксплуатационное состояние несущих конструкций моста и выполняют необходимые работы по его содержанию.

Дополнительно

В Киеве 12 должностных лиц коммунальных предприятий получили подозрения в рамках расследований, связанных с зимним содержанием дорог. Это происходит на фоне кадрового дефицита из-за мобилизации и работы в сложных условиях.