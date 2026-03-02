В КГГА опровергли фейк о новых правилах проезда по мосту Патона

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 марта, 20:23 • 28446 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 57172 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 54984 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 60825 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 69610 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 72506 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 76314 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79307 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 82050 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 75967 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
68%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters2 марта, 00:42 • 39690 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим2 марта, 01:16 • 41289 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ2 марта, 01:51 • 40828 просмотра
Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ2 марта, 02:27 • 17611 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 19139 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 118813 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 124662 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 106246 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 107390 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 107188 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 63937 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 61863 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 57599 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 56021 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 33146 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Нефть марки Brent
Фильм

В КГГА опровергли фейк о новых правилах проезда по мосту Патона

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Киевская городская государственная администрация опровергла информацию о новых правилах проезда по мосту Патона. КГГА не готовила и не обнародовала таких материалов.

В КГГА опровергли фейк о новых правилах проезда по мосту Патона

Информация, распространенная в соцсетях о якобы новых правилах проезда по мосту имени Е. О. Патона, не соответствует действительности. В Киевской городской государственной администрации заявили, что не готовили и не обнародовали таких материалов, передает УНН.

Подробности

Распространенная в соцсетях информация о якобы новых правилах проезда по мосту им. Е. О. Патона – фейк. Киевская городская государственная администрация не готовила и не обнародовала эти материалы. Призываем горожан пользоваться исключительно официальными сообщениями, размещенными на информационных ресурсах КГГА, профильных департаментов и коммунальных предприятий столицы

- говорится в сообщении

Сейчас мост имени Е. О. Патона через р. Днепр эксплуатируется в условиях установленных ограничений, в частности на нем: запрещено движение грузового транспорта.

Также установлены наливные барьеры с запретом движения автотранспорта по крайним полосам проезжей части.

По информации КГГА, специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно мониторят эксплуатационное состояние несущих конструкций моста и выполняют необходимые работы по его содержанию.

Дополнительно

В Киеве 12 должностных лиц коммунальных предприятий получили подозрения в рамках расследований, связанных с зимним содержанием дорог. Это происходит на фоне кадрового дефицита из-за мобилизации и работы в сложных условиях.

Алла Киосак

ОбществоКиев
Мост Патона (Киев)
Социальная сеть
Мобилизация
Киевская городская государственная администрация
Киев