У КМДА спростували фейк про нові правила проїзду мостом Патона

Інформація, поширена в соцмережах про нібито нові правила проїзду мостом імені Є. О. Патона, не відповідає дійсності. У Київській міській державній адміністрації заявили, що не готували та не оприлюднювали таких матеріалів, передає УНН.

Деталі

Поширена у соцмережах інформація про нібито нові правила проїзду мостом ім. Є. О. Патона – фейк. Київська міська державна адміністрація не готувала та не оприлюднювала ці матеріали. Закликаємо містян користуватися виключно офіційними повідомленнями, розміщеними на інформаційних ресурсах КМДА, профільних департаментів і комунальних підприємств столиці - йдеться у дописі

Наразі міст імені Є. О. Патона через р. Дніпро експлуатується в умовах встановлених обмежень, зокрема на ньому: заборонений рух вантажного транспорту.

Також, встановлені наливні бар’єри із забороною руху автотранспорту крайніми смугами проїжджої частини.

За інформацією КМДА, фахівці КП "Київавтошляхміст" цілодобово моніторять експлуатаційний стан несних конструкцій мосту та виконують необхідні роботи з його утримання.

Додатково

