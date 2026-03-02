У КМДА спростували фейк про нові правила проїзду мостом Патона

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 березня, 20:23 • 27970 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 55937 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 53875 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 59765 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 68769 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 72114 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 76020 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79224 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 81933 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 75924 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
68%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС2 березня, 00:05 • 41612 перегляди
Ціна на нафту зросла на 10% після ударів по Ірану, можливий стрибок до $100 за барель - Reuters2 березня, 00:42 • 38719 перегляди
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 40292 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 39833 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 18778 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 117788 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 123619 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 105243 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 106421 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 106216 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 63251 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 61227 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 57010 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 55447 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 67891 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Brent
Фільм

У КМДА спростували фейк про нові правила проїзду мостом Патона

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про нові правила проїзду мостом Патона. КМДА не готувала та не оприлюднювала таких матеріалів.

У КМДА спростували фейк про нові правила проїзду мостом Патона

Інформація, поширена в соцмережах про нібито нові правила проїзду мостом імені Є. О. Патона, не відповідає дійсності. У Київській міській державній адміністрації заявили, що не готували та не оприлюднювали таких матеріалів, передає УНН.

Деталі

Поширена у соцмережах інформація про нібито нові правила проїзду мостом ім. Є. О. Патона – фейк. Київська міська державна адміністрація не готувала та не оприлюднювала ці матеріали. Закликаємо містян користуватися виключно офіційними повідомленнями, розміщеними на інформаційних ресурсах КМДА, профільних департаментів і комунальних підприємств столиці

- йдеться у дописі

Наразі міст імені Є. О. Патона через р. Дніпро експлуатується в умовах встановлених обмежень, зокрема на ньому: заборонений рух вантажного транспорту.

Також, встановлені наливні бар’єри із забороною руху автотранспорту крайніми смугами проїжджої частини.

За інформацією КМДА, фахівці КП "Київавтошляхміст" цілодобово моніторять експлуатаційний стан несних конструкцій мосту та виконують необхідні роботи з його утримання.

Додатково

У Києві 12 посадовців комунальних підприємств отримали підозри у межах розслідувань, пов'язаних із зимовим утриманням доріг. Це відбувається на тлі кадрового дефіциту через мобілізацію та роботи в складних умовах.

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Міст Патона (Київ)
Соціальна мережа
Мобілізація
Київська міська державна адміністрація
Київ