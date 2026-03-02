Кувейтская ПВО по ошибке сбила три американских истребителя F-15 в инциденте с "дружественным огнем" - командование США

$43.100.11
Эксклюзив
12:02 • 628 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 6310 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 6142 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 33469 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 66769 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 63155 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 67928 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 75166 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 75168 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 78572 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ2 марта, 02:27 • 20966 просмотра
ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада2 марта, 03:04 • 19560 просмотра
Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года2 марта, 03:40 • 16364 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 23325 просмотра
Владелице энергокомпании и трем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении почти 68 млн гривенPhoto09:00 • 12184 просмотра
публикации
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto11:52 • 1800 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 6310 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 126325 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 132115 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 113169 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Южанина Нина Петровна
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Объединенные Арабские Эмираты
УНН Lite
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты12:03 • 208 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 68534 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 66322 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 61697 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 60002 просмотра
Ракетная система С-300

Кувейтская ПВО по ошибке сбила три американских истребителя F-15 в инциденте с "дружественным огнем" - командование США

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

Три американских истребителя F-15E были по ошибке сбиты кувейтскими системами ПВО во время операции. Все шесть пилотов катапультировались и находятся в стабильном состоянии.

Кувейтская ПВО по ошибке сбила три американских истребителя F-15 в инциденте с "дружественным огнем" - командование США
defense.gov

Три американских истребителя F-15 попали в инцидент с "дружественным огнем" в Кувейте - истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтскими системами ПВО, пилоты в безопасности, сообщило в понедельник Центральное командование США, пишет УНН.

Подробности

"В 23:03 по восточному времени 1 марта (06:03 2 марта по Киеву) три американских истребителя F-15E Strike Eagles, летевшие в поддержку операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), были сбиты над Кувейтом из-за очевидного инцидента с дружественным огнем", - говорится в сообщении.

"Во время активных боевых действий, которые включали атаки иранских самолетов, баллистических ракет и беспилотников, истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтскими системами ПВО", - сообщили в CENTCOM.

Как отмечается, "все шесть членов экипажа благополучно катапультировались, были безопасно эвакуированы и находятся в стабильном состоянии".

"Кувейт признал этот инцидент, и мы благодарны за усилия кувейтских сил обороны и их поддержку в этой продолжающейся операции", - указали в CENTCOM.

Причина инцидента, как отмечается, расследуется.

В Кувейте заявили о падении нескольких единиц военной авиации США02.03.26, 10:19 • 4576 просмотров

Ранее Иран заявил, что якобы это он нанес удар по американской авиации.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Столкновения
Центральное командование США
Кувейт
Соединённые Штаты
Иран