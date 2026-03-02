Кувейтская ПВО по ошибке сбила три американских истребителя F-15 в инциденте с "дружественным огнем" - командование США

defense.gov

Три американских истребителя F-15 попали в инцидент с "дружественным огнем" в Кувейте - истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтскими системами ПВО, пилоты в безопасности, сообщило в понедельник Центральное командование США, пишет УНН.

Подробности

"В 23:03 по восточному времени 1 марта (06:03 2 марта по Киеву) три американских истребителя F-15E Strike Eagles, летевшие в поддержку операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), были сбиты над Кувейтом из-за очевидного инцидента с дружественным огнем", - говорится в сообщении.

"Во время активных боевых действий, которые включали атаки иранских самолетов, баллистических ракет и беспилотников, истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтскими системами ПВО", - сообщили в CENTCOM.

Как отмечается, "все шесть членов экипажа благополучно катапультировались, были безопасно эвакуированы и находятся в стабильном состоянии".

"Кувейт признал этот инцидент, и мы благодарны за усилия кувейтских сил обороны и их поддержку в этой продолжающейся операции", - указали в CENTCOM.

Причина инцидента, как отмечается, расследуется.

В Кувейте заявили о падении нескольких единиц военной авиации США

Ранее Иран заявил, что якобы это он нанес удар по американской авиации.