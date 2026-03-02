Кувейтська ППО помилково збила три американські винищувачі F-15 в інциденті з "дружнім вогнем" - командування США

$43.100.11
Ексклюзив
11:19 • 2900 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 3320 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 32271 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 65369 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 62081 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 67265 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 74660 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 74929 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78342 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79874 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
Популярнi новини
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 46905 перегляди
Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ2 березня, 02:27 • 20201 перегляди
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу2 березня, 03:04 • 18728 перегляди
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року2 березня, 03:40 • 15617 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 22414 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 2910 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 125331 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 131192 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 112321 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 113234 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 67945 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 65730 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 61140 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 59465 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 71582 перегляди
Кувейтська ППО помилково збила три американські винищувачі F-15 в інциденті з "дружнім вогнем" - командування США

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Три американські винищувачі F-15E були помилково збиті кувейтськими системами ППО під час операції. Всі шість пілотів катапультувалися та перебувають у стабільному стані.

Кувейтська ППО помилково збила три американські винищувачі F-15 в інциденті з "дружнім вогнем" - командування США
defense.gov

Три американські винищувачі F-15 потрапили в інцидент з "дружнім вогнем" у Кувейті - винищувачі ВПС США були помилково збиті кувейтськими системами ППО, пілоти в безпеці, повідомило у понеділок Центральне командування США, пише УНН.

Деталі

"О 23:03 ET 1 березня (06:03 2 березня за Києвом) три американські винищувачі F-15E Strike Eagles, що летіли на підтримку операції "Епічна лють" (Epic Fury), були збиті над Кувейтом через очевидний інцидент з дружнім вогнем", - ідеться у повідомленні.

"Під час активних бойових дій, які включали атаки іранських літаків, балістичних ракет та безпілотників, винищувачі ВПС США були помилково збиті кувейтськими системами ППО", - повідомили у CENTCOM.

Як зазначається, "усі шість членів екіпажу благополучно катапультувалися, були безпечно евакуйовані та перебувають у стабільному стані".

"Кувейт визнав цей інцидент і ми вдячні за зусилля кувейтських сил оборони та їхню підтримку в цій операції, що триває", - вказали у CENTCOM.

Причина інциденту, як зазначається, розслідується.

У Кувейті заявили про падіння кількох одиниць військової авіації США02.03.26, 10:19 • 4448 переглядiв

Раніше Іран заявив, що нібито це він завдав удару по американській авіації.

Юлія Шрамко

Світ
Техніка
Сутички
Центральне Командування Збройних сил США
Кувейт
Сполучені Штати Америки
Іран