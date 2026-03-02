Кувейтська ППО помилково збила три американські винищувачі F-15 в інциденті з "дружнім вогнем" - командування США
Київ • УНН
Три американські винищувачі F-15E були помилково збиті кувейтськими системами ППО під час операції. Всі шість пілотів катапультувалися та перебувають у стабільному стані.
Три американські винищувачі F-15 потрапили в інцидент з "дружнім вогнем" у Кувейті - винищувачі ВПС США були помилково збиті кувейтськими системами ППО, пілоти в безпеці, повідомило у понеділок Центральне командування США, пише УНН.
Деталі
"О 23:03 ET 1 березня (06:03 2 березня за Києвом) три американські винищувачі F-15E Strike Eagles, що летіли на підтримку операції "Епічна лють" (Epic Fury), були збиті над Кувейтом через очевидний інцидент з дружнім вогнем", - ідеться у повідомленні.
"Під час активних бойових дій, які включали атаки іранських літаків, балістичних ракет та безпілотників, винищувачі ВПС США були помилково збиті кувейтськими системами ППО", - повідомили у CENTCOM.
Як зазначається, "усі шість членів екіпажу благополучно катапультувалися, були безпечно евакуйовані та перебувають у стабільному стані".
"Кувейт визнав цей інцидент і ми вдячні за зусилля кувейтських сил оборони та їхню підтримку в цій операції, що триває", - вказали у CENTCOM.
Причина інциденту, як зазначається, розслідується.
У Кувейті заявили про падіння кількох одиниць військової авіації США02.03.26, 10:19 • 4448 переглядiв
Раніше Іран заявив, що нібито це він завдав удару по американській авіації.