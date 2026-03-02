Перед судом предстанет экстрадированный из Германии иностранец за дерзкое вооруженное нападение на инкассаторов в Житомире

Житомирская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении иностранного гражданина, который в течение нескольких лет скрывался от украинского правосудия в Европе. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Мужчину подозревают в организации и совершении нападения на полицейских охраны в 2019 году с целью завладения значительной суммой инкассаторских средств.

Благодаря совместным усилиям украинских правоохранителей и коллег из ФРГ, злоумышленник был задержан на территории Германии и официально передан Украине для проведения судебного разбирательства.

Тщательная подготовка и использование символики спецподразделений

Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщником действовали по заранее разработанному плану, который включал детальное изучение маршрутов движения инкассаторских автомобилей и вооружения охраны.

Для маскировки и введения правоохранителей в заблуждение нападавшие использовали специальную одежду с символикой одного из элитных спецподразделений. Во время самого нападения злоумышленники применили огнестрельное оружие, в результате чего один из полицейских получил ранения, а сами нападавшие завладели табельным оружием офицера.

Фатальная ошибка нападавших и последующее бегство

Несмотря на жестокость нападения, грабители потерпели неудачу в своих финансовых планах: пакет, который они похитили из автомобиля, содержал личные вещи экипажа, а не деньги.

После инцидента иностранец смог выехать за пределы Украины, однако он был объявлен в международный розыск. Сейчас ему инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины, в частности разбой, незаконное обращение с оружием и покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Поиски второго участника вооруженного ограбления продолжаются.

