Перед судом предстанет экстрадированный из Германии иностранец за дерзкое вооруженное нападение на инкассаторов в Житомире

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 марта, 20:23 • 29785 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 60596 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 58003 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 63732 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 71931 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 73578 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 77218 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79503 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 82328 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 76093 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4.1м/с
67%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters2 марта, 00:42 • 42280 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим2 марта, 01:16 • 43972 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ2 марта, 01:51 • 43446 просмотра
Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ2 марта, 02:27 • 18182 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 20001 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 121504 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 127379 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 108800 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 109851 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 109637 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Рафаэль Гросси
Руслан Кравченко
Актуальные места
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Украина
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 65700 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 63531 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 59133 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 57520 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 33241 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Нефть марки Brent
Фильм

Перед судом предстанет экстрадированный из Германии иностранец за дерзкое вооруженное нападение на инкассаторов в Житомире

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Житомирская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении иностранца, скрывавшегося в Европе. Его подозревают в организации и совершении нападения на полицейских охраны в 2019 году.

Перед судом предстанет экстрадированный из Германии иностранец за дерзкое вооруженное нападение на инкассаторов в Житомире

Житомирская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении иностранного гражданина, который в течение нескольких лет скрывался от украинского правосудия в Европе. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Мужчину подозревают в организации и совершении нападения на полицейских охраны в 2019 году с целью завладения значительной суммой инкассаторских средств.

Благодаря совместным усилиям украинских правоохранителей и коллег из ФРГ, злоумышленник был задержан на территории Германии и официально передан Украине для проведения судебного разбирательства.

Тщательная подготовка и использование символики спецподразделений

Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщником действовали по заранее разработанному плану, который включал детальное изучение маршрутов движения инкассаторских автомобилей и вооружения охраны.

Распространял преступное влияние в СИЗО: из Молдовы в Украину экстрадирован житель Запорожья11.12.25, 11:30 • 3932 просмотра

Для маскировки и введения правоохранителей в заблуждение нападавшие использовали специальную одежду с символикой одного из элитных спецподразделений. Во время самого нападения злоумышленники применили огнестрельное оружие, в результате чего один из полицейских получил ранения, а сами нападавшие завладели табельным оружием офицера.

Фатальная ошибка нападавших и последующее бегство

Несмотря на жестокость нападения, грабители потерпели неудачу в своих финансовых планах: пакет, который они похитили из автомобиля, содержал личные вещи экипажа, а не деньги.

После инцидента иностранец смог выехать за пределы Украины, однако он был объявлен в международный розыск. Сейчас ему инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины, в частности разбой, незаконное обращение с оружием и покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Поиски второго участника вооруженного ограбления продолжаются.

Торговля детьми под видом суррогатного материнства: из Германии экстрадирована участница преступной организации15.12.25, 16:24 • 3370 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Столкновения
Государственная граница Украины
Генеральный прокурор Украины
Германия
Украина
Житомир