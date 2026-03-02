$43.100.11
1 березня, 20:23 • 28983 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 58598 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 56249 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 62051 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 70586 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 72938 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 76682 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79395 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 82155 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 76010 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Перед судом постане екстрадований із Німеччини іноземець за зухвалий збройний напад на інкасаторів у Житомирі

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Житомирська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно іноземця, який переховувався в Європі. Його підозрюють в організації та здійсненні нападу на поліцейських охорони у 2019 році.

Перед судом постане екстрадований із Німеччини іноземець за зухвалий збройний напад на інкасаторів у Житомирі

Житомирська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно іноземного громадянина, який протягом кількох років переховувався від українського правосуддя в Європі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Чоловіка підозрюють в організації та здійсненні нападу на поліцейських охорони у 2019 році з метою заволодіння значною сумою інкасаторських коштів.

Завдяки спільним зусиллям українських правоохоронців та колег із ФРН, зловмисника було затримано на території Німеччини та офіційно передано Україні для проведення судового розгляду.

Ретельна підготовка та використання символіки спецпідрозділів

Слідство встановило, що обвинувачений разом зі спільником діяли за заздалегідь розробленим планом, який включав детальне вивчення маршрутів руху інкасаторських автомобілів та озброєння охорони.

Поширював злочинний вплив у СІЗО: з Молдови в Україну екстрадовано жителя Запоріжжя11.12.25, 11:30 • 3930 переглядiв

Для маскування та введення правоохоронців в оману нападники використали спеціальний одяг із символікою одного з елітних спецпідрозділів. Під час самого нападу зловмисники застосували вогнепальну зброю, внаслідок чого один із поліцейських отримав поранення, а самі нападники заволоділи табельною зброєю офіцера.

Фатальна помилка нападників та подальша втеча

Попри жорстокість нападу, грабіжники зазнали невдачі у своїх фінансових планах: пакет, який вони викрали з автомобіля, містив особисті речі екіпажу, а не гроші.

Після інциденту іноземець зміг виїхати за межі України, проте його було оголошено у міжнародний розшук. Наразі йому інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України, зокрема розбій, незаконне поводження зі зброєю та замах на життя працівника правоохоронного органу.

Пошуки другого учасника збройного пограбування тривають.

Торгівля дітьми під виглядом сурогатного материнства: з Німеччини екстрадовано учасницю злочинної організації15.12.25, 16:24 • 3368 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал
Сутички
Державний кордон України
Генеральний прокурор (Україна)
Німеччина
Україна
Житомир