Перед судом постане екстрадований із Німеччини іноземець за зухвалий збройний напад на інкасаторів у Житомирі

Житомирська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно іноземного громадянина, який протягом кількох років переховувався від українського правосуддя в Європі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Чоловіка підозрюють в організації та здійсненні нападу на поліцейських охорони у 2019 році з метою заволодіння значною сумою інкасаторських коштів.

Завдяки спільним зусиллям українських правоохоронців та колег із ФРН, зловмисника було затримано на території Німеччини та офіційно передано Україні для проведення судового розгляду.

Ретельна підготовка та використання символіки спецпідрозділів

Слідство встановило, що обвинувачений разом зі спільником діяли за заздалегідь розробленим планом, який включав детальне вивчення маршрутів руху інкасаторських автомобілів та озброєння охорони.

Для маскування та введення правоохоронців в оману нападники використали спеціальний одяг із символікою одного з елітних спецпідрозділів. Під час самого нападу зловмисники застосували вогнепальну зброю, внаслідок чого один із поліцейських отримав поранення, а самі нападники заволоділи табельною зброєю офіцера.

Фатальна помилка нападників та подальша втеча

Попри жорстокість нападу, грабіжники зазнали невдачі у своїх фінансових планах: пакет, який вони викрали з автомобіля, містив особисті речі екіпажу, а не гроші.

Після інциденту іноземець зміг виїхати за межі України, проте його було оголошено у міжнародний розшук. Наразі йому інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України, зокрема розбій, незаконне поводження зі зброєю та замах на життя працівника правоохоронного органу.

Пошуки другого учасника збройного пограбування тривають.

