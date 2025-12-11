Поширював злочинний вплив у СІЗО: з Молдови в Україну екстрадовано жителя Запоріжжя

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
08:43 • 4692 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 7412 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 10793 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 20538 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 35659 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 33774 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 34676 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30122 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 27829 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 34868 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.8м/с
91%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами - ЦПД11 грудня, 00:08 • 12504 перегляди
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto11 грудня, 01:49 • 17401 перегляди
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні11 грудня, 02:22 • 14176 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США11 грудня, 02:57 • 21334 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo04:03 • 17209 перегляди
Публікації
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 4692 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 28872 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 30415 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 36926 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 40144 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Одеська область
Село
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 17422 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 23202 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 19646 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 27597 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 37422 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Дія (сервіс)
Tesla Model Y

Поширював злочинний вплив у СІЗО: з Молдови в Україну екстрадовано жителя Запоріжжя

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Мешканця Запоріжжя, обвинуваченого у поширенні злочинного впливу та вимаганні коштів у СІЗО, екстрадували з Молдови до України. Він переховувався за кордоном кілька років після повідомлення про підозру у липні 2023 року.

Поширював злочинний вплив у СІЗО: з Молдови в Україну екстрадовано жителя Запоріжжя

Міжнародна операція завершилася екстрадицією до України запоріжця, якого обвинувачують у поширенні злочинного впливу в СІЗО та вимаганні коштів. Після втечі за кордон він кілька років переховувався, але його затримали в Молдові та передали українській стороні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Запорізької обласної прокуратури за дорученням Офісу Генпрокурора забезпечили екстрадицію обвинуваченого у встановленні та поширенні злочинного впливу та вимаганні коштів з ув’язнених (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства:

• перебуваючи в Запорізькому СІЗО, чоловік здобув вплив серед ув’язнених, порушуючи встановлені правила;

• організував канали надходження наркотиків і заборонених предметів, координував їх розподіл;

• давав вказівки довіреним особам принижувати та залякувати інших ув’язнених, вимагаючи гроші до "спільної казни".

У липні 2023 року йому повідомлено про підозру, а в березні 2024 року обвинувальний акт скеровано до суду. Після цього він кілька років переховувався за кордоном.

Завдяки взаємодії прокуратури, міжнародної поліції та компетентних органів Молдови його затримано та 8 грудня 2025 року передано Україні.

Кримінального авторитета екстрадували в Україну: йому загрожує до 10 років в'язниці08.12.25, 12:51 • 3882 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Молдова
Запоріжжя