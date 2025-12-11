Поширював злочинний вплив у СІЗО: з Молдови в Україну екстрадовано жителя Запоріжжя
Київ • УНН
Мешканця Запоріжжя, обвинуваченого у поширенні злочинного впливу та вимаганні коштів у СІЗО, екстрадували з Молдови до України. Він переховувався за кордоном кілька років після повідомлення про підозру у липні 2023 року.
Міжнародна операція завершилася екстрадицією до України запоріжця, якого обвинувачують у поширенні злочинного впливу в СІЗО та вимаганні коштів. Після втечі за кордон він кілька років переховувався, але його затримали в Молдові та передали українській стороні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Прокурори Запорізької обласної прокуратури за дорученням Офісу Генпрокурора забезпечили екстрадицію обвинуваченого у встановленні та поширенні злочинного впливу та вимаганні коштів з ув’язнених (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України)
За даними слідства:
• перебуваючи в Запорізькому СІЗО, чоловік здобув вплив серед ув’язнених, порушуючи встановлені правила;
• організував канали надходження наркотиків і заборонених предметів, координував їх розподіл;
• давав вказівки довіреним особам принижувати та залякувати інших ув’язнених, вимагаючи гроші до "спільної казни".
У липні 2023 року йому повідомлено про підозру, а в березні 2024 року обвинувальний акт скеровано до суду. Після цього він кілька років переховувався за кордоном.
Завдяки взаємодії прокуратури, міжнародної поліції та компетентних органів Молдови його затримано та 8 грудня 2025 року передано Україні.
