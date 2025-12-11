Распространял преступное влияние в СИЗО: из Молдовы в Украину экстрадирован житель Запорожья
Киев • УНН
Жителя Запорожья, обвиняемого в распространении преступного влияния и вымогательстве средств в СИЗО, экстрадировали из Молдовы в Украину. Он скрывался за границей несколько лет после сообщения о подозрении в июле 2023 года.
Международная операция завершилась экстрадицией в Украину запорожца, обвиняемого в распространении преступного влияния в СИЗО и вымогательстве средств. После бегства за границу он несколько лет скрывался, но его задержали в Молдове и передали украинской стороне. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Прокуроры Запорожской областной прокуратуры по поручению Офиса Генпрокурора обеспечили экстрадицию обвиняемого в установлении и распространении преступного влияния и вымогательстве средств с заключенных (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 УК Украины)
По данным следствия:
• находясь в Запорожском СИЗО, мужчина получил влияние среди заключенных, нарушая установленные правила;
• организовал каналы поступления наркотиков и запрещенных предметов, координировал их распределение;
• давал указания доверенным лицам унижать и запугивать других заключенных, вымогая деньги в "общую казну".
В июле 2023 года ему сообщено о подозрении, а в марте 2024 года обвинительный акт направлен в суд. После этого он несколько лет скрывался за границей.
Благодаря взаимодействию прокуратуры, международной полиции и компетентных органов Молдовы он задержан и 8 декабря 2025 года передан Украине.
