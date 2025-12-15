Торгівля дітьми під виглядом сурогатного материнства: з Німеччини екстрадовано учасницю злочинної організації
Київ • УНН
З Німеччини екстрадовано учасницю злочинної організації, яка підозрюється у торгівлі людьми під виглядом сурогатного материнства. Підозрювана, адміністраторка медичної клініки, вербувала жінок для незаконного вивезення новонароджених за кордон.
В Україну з Німеччини екстрадували учасницю масштабної злочинної організації, яка підозрюється в торгівлі людьми під виглядом програм сурогатного материнства. Екстрадицію забезпечила Оболонська окружна прокуратура Києва. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Підозрювана, мешканка Харкова, працювала адміністраторкою медичної клініки. За даними слідства, вона брала участь у вербуванні жінок, переважно з Харківської області, яких вводили в оману. Жінок запевняли, що вони виношують дітей для подружніх пар. Однак після пологів їх шантажували та змушували реєструвати новонароджених на своє ім'я для подальшого незаконного вивезення за кордон.
Продавали українських дітей за кордон під виглядом "канікул": троє осіб отримали підозру09.12.25, 15:06 • 3140 переглядiв
Слідство встановило, що до складу організації входили 12 осіб, включно з керівниками медичних клінік у Києві та Харкові, менеджерами й адвокатом. Вони тривалий час продавали новонароджених дітей іноземцям із країн, де сурогатне материнство заборонено.
Керівницю "Содружества семей" затримали у москві та звинуватили у торгівлі дітьми03.11.25, 18:48 • 3514 переглядiв
Вартість "послуг" становила від 50 до 70 тисяч євро за дитину, тоді як сурогатним матерям виплачували близько 12 тисяч євро.
У серпні 2023 року всім учасникам було повідомлено про підозру. Підозрювану, яку екстрадували, та ще трьох спільників було оголошено у міжнародний розшук.
Жителька Сумщини намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів: що вирішив суд29.08.25, 12:55 • 3713 переглядiв