Торгівля дітьми під виглядом сурогатного материнства: з Німеччини екстрадовано учасницю злочинної організації

$42.190.08
49.470.05
ukenru
Ексклюзив
14:20 • 158 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 4972 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 10332 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 14200 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 17160 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 18547 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 19813 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18500 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 19003 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24641 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.9м/с
82%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
москву атакували безпілотники: лунали вибухи, місцеві аеропорти призупиняли роботу15 грудня, 04:27 • 12692 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45 • 22411 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 28280 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 14097 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 13184 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 4946 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 3396 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 13205 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 74381 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 90977 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 20463 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 37793 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 39193 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 43672 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 78426 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Мі-8
The Washington Post

Торгівля дітьми під виглядом сурогатного материнства: з Німеччини екстрадовано учасницю злочинної організації

Київ • УНН

 • 22 перегляди

З Німеччини екстрадовано учасницю злочинної організації, яка підозрюється у торгівлі людьми під виглядом сурогатного материнства. Підозрювана, адміністраторка медичної клініки, вербувала жінок для незаконного вивезення новонароджених за кордон.

Торгівля дітьми під виглядом сурогатного материнства: з Німеччини екстрадовано учасницю злочинної організації

В Україну з Німеччини екстрадували учасницю масштабної злочинної організації, яка підозрюється в торгівлі людьми під виглядом програм сурогатного материнства. Екстрадицію забезпечила Оболонська окружна прокуратура Києва. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Підозрювана, мешканка Харкова, працювала адміністраторкою медичної клініки. За даними слідства, вона брала участь у вербуванні жінок, переважно з Харківської області, яких вводили в оману. Жінок запевняли, що вони виношують дітей для подружніх пар. Однак після пологів їх шантажували та змушували реєструвати новонароджених на своє ім'я для подальшого незаконного вивезення за кордон.

Продавали українських дітей за кордон під виглядом "канікул": троє осіб отримали підозру09.12.25, 15:06 • 3140 переглядiв

Слідство встановило, що до складу організації входили 12 осіб, включно з керівниками медичних клінік у Києві та Харкові, менеджерами й адвокатом. Вони тривалий час продавали новонароджених дітей іноземцям із країн, де сурогатне материнство заборонено. 

Керівницю "Содружества семей" затримали у москві та звинуватили у торгівлі дітьми03.11.25, 18:48 • 3514 переглядiв

Вартість "послуг" становила від 50 до 70 тисяч євро за дитину, тоді як сурогатним матерям виплачували близько 12 тисяч євро.

У серпні 2023 року всім учасникам було повідомлено про підозру. Підозрювану, яку екстрадували, та ще трьох спільників було оголошено у міжнародний розшук.

Жителька Сумщини намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів: що вирішив суд29.08.25, 12:55 • 3713 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Київ
Харків