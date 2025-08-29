Жителька Сумщини намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів: що вирішив суд
Київ • УНН
Горе-матір засудили до 4 років позбавлення волі за спробу продажу немовляти. Вона отримала завдаток, але була затримана під час передачі основної суми.
На Сумщині до 4 років позбавлення волі засуджено горе-матір, яка за 30 тисяч доларів США намагалась продати немовля. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Сумської області.
Деталі
35-річну жительку Сумщини визнали винною в закінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною. Суд встановив, що на початку 2025 року жінка, яка перебувала на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину за 30 тисяч доларів.
Після народження дівчинки 1 травня поточного року вона домовилась передати немовля мешканцю Білопільської громади. Також вона запропонувала оформити фіктивне батьківство.
Вона спочатку отримала завдаток у сумі 1 тисяч доларів США, а вже під час передачі основної частини коштів її затримали. На суді вона визнала свою провину і просила її суворо не карати.
