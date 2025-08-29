Жителька Сумщини намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів: що вирішив суд

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
08:48 • 3480 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 17191 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 18475 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 27140 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 51417 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 58083 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 132930 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69093 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78140 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113404 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4м/с
31%
752мм
Популярнi новини
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна29 серпня, 00:54 • 21864 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану29 серпня, 01:44 • 19914 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29 серпня, 03:05 • 20303 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу04:11 • 17580 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією04:31 • 12813 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 27136 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 51414 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 69897 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 132928 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 208056 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 133730 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 163751 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 165801 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 155188 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 185601 перегляди
Актуальне
The Guardian
ChatGPT
Ракетна система С-400
The Hill
Свіфт

Жителька Сумщини намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів: що вирішив суд

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Горе-матір засудили до 4 років позбавлення волі за спробу продажу немовляти. Вона отримала завдаток, але була затримана під час передачі основної суми.

Жителька Сумщини намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів: що вирішив суд

На Сумщині до 4 років позбавлення волі засуджено горе-матір, яка за 30 тисяч доларів США намагалась продати немовля. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Деталі

35-річну жительку Сумщини визнали винною в закінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною. Суд встановив, що на початку 2025 року жінка, яка перебувала на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину за 30 тисяч доларів.

Після народження дівчинки 1 травня поточного року вона домовилась передати немовля мешканцю Білопільської громади. Також вона запропонувала оформити фіктивне батьківство.

Вона спочатку отримала завдаток у сумі 1 тисяч доларів США, а вже під час передачі основної частини коштів її затримали. На суді вона визнала свою провину і просила її суворо не карати.

Нагадаємо

У Харківській області затримали чоловіка, який намагався продати зброю і вибухівку. У нього вилучили автомат Калашникова, корпуси гранат Ф-1 та М-67, а також два запали.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Сумська область
Харківська область