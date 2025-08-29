Жительница Сумщины пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов: что решил суд

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 3582 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 17348 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 18603 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 27317 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 51583 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 58126 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 133023 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69109 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78152 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113412 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4м/с
31%
752мм
Популярные новости
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина29 августа, 00:54 • 22035 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана29 августа, 01:44 • 20088 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды29 августа, 03:05 • 20461 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе04:11 • 17744 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией04:31 • 12968 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 27342 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 51605 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 69966 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 133032 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 208131 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 133787 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 163811 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 165856 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 155235 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 185651 просмотра
Актуальное
Хранитель
ЧатГПТ
Ракетная система С-400
Холм
СВИФТ

Жительница Сумщины пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов: что решил суд

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Горе-мать приговорили к 4 годам лишения свободы за попытку продажи младенца. Она получила задаток, но была задержана во время передачи основной суммы.

Жительница Сумщины пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов: что решил суд

В Сумской области к 4 годам лишения свободы приговорена горе-мать, которая за 30 тысяч долларов США пыталась продать младенца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Детали

35-летнюю жительницу Сумщины признали виновной в оконченном покушении на торговлю малолетним ребенком. Суд установил, что в начале 2025 года женщина, находившаяся на позднем сроке беременности, начала искать желающих приобрести ее будущего ребенка за 30 тысяч долларов.

После рождения девочки 1 мая текущего года она договорилась передать младенца жителю Белопольской общины. Также она предложила оформить фиктивное отцовство.

Она сначала получила задаток в сумме 1 тысячи долларов США, а уже во время передачи основной части средств ее задержали. На суде она признала свою вину и просила ее строго не наказывать.

Напомним

В Харьковской области задержали мужчину, который пытался продать оружие и взрывчатку. У него изъяли автомат Калашникова, корпуса гранат Ф-1 и М-67, а также два запала.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Сумская область
Харьковская область