Жительница Сумщины пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов: что решил суд
Киев • УНН
Горе-мать приговорили к 4 годам лишения свободы за попытку продажи младенца. Она получила задаток, но была задержана во время передачи основной суммы.
В Сумской области к 4 годам лишения свободы приговорена горе-мать, которая за 30 тысяч долларов США пыталась продать младенца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Сумской области.
Детали
35-летнюю жительницу Сумщины признали виновной в оконченном покушении на торговлю малолетним ребенком. Суд установил, что в начале 2025 года женщина, находившаяся на позднем сроке беременности, начала искать желающих приобрести ее будущего ребенка за 30 тысяч долларов.
После рождения девочки 1 мая текущего года она договорилась передать младенца жителю Белопольской общины. Также она предложила оформить фиктивное отцовство.
Она сначала получила задаток в сумме 1 тысячи долларов США, а уже во время передачи основной части средств ее задержали. На суде она признала свою вину и просила ее строго не наказывать.
