Продавали українських дітей за кордон під виглядом "канікул": троє осіб отримали підозру

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 4760 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 10982 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 18231 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 29881 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 21983 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 27263 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 37956 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32838 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34614 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32405 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД9 грудня, 03:32 • 22795 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 15148 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 11434 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 11320 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 10868 перегляди
Публікації
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 5016 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 18236 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 29885 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 54365 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 49679 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лев XIV
Антоніу Кошта
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білорусь
Реклама
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 11499 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 23235 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 59842 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 65740 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 75842 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Forbes
The New York Times

Продавали українських дітей за кордон під виглядом "канікул": троє осіб отримали підозру

Київ • УНН

 • 300 перегляди

В Україні викрито злочинне угруповання, яке незаконно вивозило дітей-сиріт за кордон для усиновлення. Двом жінкам та засновнику благодійної організації повідомлено про підозру, 13 з 25 дітей вже вивезено.

Продавали українських дітей за кордон під виглядом "канікул": троє осіб отримали підозру

В Україні викрили трьох осіб, які під виглядом "канікул" продавали українських дітей до іншої країни, їм повідомили про підозру, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Правоохоронці Одещини припинили діяльність злочинного угруповання, яке організувало незаконне вивезення українських дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон для подальшого усиновлення. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянкам України віком 39 та 47 років, які координували поїздки, а також 49-річному засновнику благодійної організації, який діяв з-за кордону (заочно)

- вказали в прокуратурі.

Деталі

За даними слідства, підозрювані виготовляли підроблені документи, сприяли ухваленню незаконних рішень органів опіки та організовували перевезення дітей через державний кордон. "Оплату отримували через міжнародні платіжні системи. До схеми також залучили 13 чоловіків та 2 жінок як перевізників", - зазначили у прокуратурі.

"Злочин реалізовували через так звані "хостинги" - поїздки дітей за кордон нібито на оздоровлення, які фактично використовували для підбору потенційних усиновлювачів", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Як зазначається, попри заборону міжнародного усиновлення в умовах воєнного стану, схему продовжували реалізовувати до 2025 року.

Загалом намагалися незаконно переправити щонайменше 25 дітей з різних регіонів України, 13 з яких встигли вивезти за кордон. Завдяки міжнародній співпраці незаконне переміщення дітей зупинено

- повідомили в прокуратурі.

Підозрюваним інкримінують торгівлю людьми, незаконне переправлення осіб через державний кордон та підроблення документів (ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 КК України).

"За клопотанням прокурора двох жінок взято під варту. Перевіряється можлива причетність посадовців служб у справах дітей та закладів інституційного догляду", - ідеться у повідомленні.

На Хмельниччині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за систематичне ґвалтування падчерки09.12.25, 10:10 • 3446 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
благодійність
Україна