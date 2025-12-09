Продавали украинских детей за границу под видом "каникул": трое человек получили подозрение

В Украине разоблачили трех человек, которые под видом "каникул" продавали украинских детей в другую страну, им сообщили о подозрении, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Правоохранители Одесской области пресекли деятельность преступной группировки, которая организовала незаконный вывоз украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу для дальнейшего усыновления. При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум гражданкам Украины в возрасте 39 и 47 лет, которые координировали поездки, а также 49-летнему основателю благотворительной организации, который действовал из-за границы (заочно) - указали в прокуратуре.

Детали

По данным следствия, подозреваемые изготавливали поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органов опеки и организовывали перевозку детей через государственную границу. "Оплату получали через международные платежные системы. К схеме также привлекли 13 мужчин и 2 женщин в качестве перевозчиков", - отметили в прокуратуре.

"Преступление реализовывали через так называемые "хостинги" - поездки детей за границу якобы на оздоровление, которые фактически использовали для подбора потенциальных усыновителей", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Как отмечается, несмотря на запрет международного усыновления в условиях военного положения, схему продолжали реализовывать до 2025 года.

В общей сложности пытались незаконно переправить по меньшей мере 25 детей из разных регионов Украины, 13 из которых успели вывезти за границу. Благодаря международному сотрудничеству незаконное перемещение детей остановлено - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемым инкриминируют торговлю людьми, незаконную переправку лиц через государственную границу и подделку документов (ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 УК Украины).

"По ходатайству прокурора две женщины взяты под стражу. Проверяется возможная причастность должностных лиц служб по делам детей и учреждений институционального ухода", - говорится в сообщении.

