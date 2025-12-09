Продавали украинских детей за границу под видом "каникул": трое человек получили подозрение
Киев • УНН
В Украине разоблачена преступная группировка, которая незаконно вывозила детей-сирот за границу для усыновления. Двум женщинам и основателю благотворительной организации сообщено о подозрении, 13 из 25 детей уже вывезены.
В Украине разоблачили трех человек, которые под видом "каникул" продавали украинских детей в другую страну, им сообщили о подозрении, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Правоохранители Одесской области пресекли деятельность преступной группировки, которая организовала незаконный вывоз украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу для дальнейшего усыновления. При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум гражданкам Украины в возрасте 39 и 47 лет, которые координировали поездки, а также 49-летнему основателю благотворительной организации, который действовал из-за границы (заочно)
Детали
По данным следствия, подозреваемые изготавливали поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органов опеки и организовывали перевозку детей через государственную границу. "Оплату получали через международные платежные системы. К схеме также привлекли 13 мужчин и 2 женщин в качестве перевозчиков", - отметили в прокуратуре.
"Преступление реализовывали через так называемые "хостинги" - поездки детей за границу якобы на оздоровление, которые фактически использовали для подбора потенциальных усыновителей", - рассказали в Офисе Генпрокурора.
Как отмечается, несмотря на запрет международного усыновления в условиях военного положения, схему продолжали реализовывать до 2025 года.
В общей сложности пытались незаконно переправить по меньшей мере 25 детей из разных регионов Украины, 13 из которых успели вывезти за границу. Благодаря международному сотрудничеству незаконное перемещение детей остановлено
Подозреваемым инкриминируют торговлю людьми, незаконную переправку лиц через государственную границу и подделку документов (ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 УК Украины).
"По ходатайству прокурора две женщины взяты под стражу. Проверяется возможная причастность должностных лиц служб по делам детей и учреждений институционального ухода", - говорится в сообщении.
В Хмельницкой области мужчину приговорили к пожизненному заключению за систематическое изнасилование падчерицы09.12.25, 10:10 • 3468 просмотров