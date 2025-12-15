Торговля детьми под видом суррогатного материнства: из Германии экстрадирована участница преступной организации

$42.190.08
49.470.05
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 878 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
14:19 • 816 просмотра
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ
Эксклюзив
13:38 • 6964 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 11118 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 14769 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 17603 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 18835 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 20016 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18601 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 19079 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.7м/с
84%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 22788 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 28651 просмотра
На Буковине утром произошло землетрясение: детали15 декабря, 07:57 • 4276 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших09:49 • 14466 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 13768 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
13:38 • 6964 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 4228 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 14002 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 74783 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 91458 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 20651 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 37972 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 39349 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 43827 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 78607 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Ми-8
The Washington Post

Торговля детьми под видом суррогатного материнства: из Германии экстрадирована участница преступной организации

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Из Германии экстрадирована участница преступной организации, подозреваемая в торговле людьми под видом суррогатного материнства. Подозреваемая, администратор медицинской клиники, вербовала женщин для незаконного вывоза новорожденных за границу.

Торговля детьми под видом суррогатного материнства: из Германии экстрадирована участница преступной организации

В Украину из Германии экстрадировали участницу масштабной преступной организации, которая подозревается в торговле людьми под видом программ суррогатного материнства. Экстрадицию обеспечила Оболонская окружная прокуратура Киева. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Подозреваемая, жительница Харькова, работала администратором медицинской клиники. По данным следствия, она участвовала в вербовке женщин, преимущественно из Харьковской области, которых вводили в заблуждение. Женщин уверяли, что они вынашивают детей для супружеских пар. Однако после родов их шантажировали и заставляли регистрировать новорожденных на свое имя для дальнейшего незаконного вывоза за границу.

Продавали украинских детей за границу под видом "каникул": трое человек получили подозрение09.12.25, 15:06 • 3140 просмотров

Следствие установило, что в состав организации входили 12 человек, включая руководителей медицинских клиник в Киеве и Харькове, менеджеров и адвоката. Они длительное время продавали новорожденных детей иностранцам из стран, где суррогатное материнство запрещено. 

Руководительницу "Содружества семей" задержали в Москве и обвинили в торговле детьми03.11.25, 18:48 • 3516 просмотров

Стоимость "услуг" составляла от 50 до 70 тысяч евро за ребенка, тогда как суррогатным матерям выплачивали около 12 тысяч евро.

В августе 2023 года всем участникам было сообщено о подозрении. Подозреваемая, которую экстрадировали, и еще трое сообщников были объявлены в международный розыск.

Жительница Сумщины пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов: что решил суд29.08.25, 12:55 • 3719 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Украина
Киев
Харьков