Торговля детьми под видом суррогатного материнства: из Германии экстрадирована участница преступной организации

В Украину из Германии экстрадировали участницу масштабной преступной организации, которая подозревается в торговле людьми под видом программ суррогатного материнства. Экстрадицию обеспечила Оболонская окружная прокуратура Киева. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Подозреваемая, жительница Харькова, работала администратором медицинской клиники. По данным следствия, она участвовала в вербовке женщин, преимущественно из Харьковской области, которых вводили в заблуждение. Женщин уверяли, что они вынашивают детей для супружеских пар. Однако после родов их шантажировали и заставляли регистрировать новорожденных на свое имя для дальнейшего незаконного вывоза за границу.

Продавали украинских детей за границу под видом "каникул": трое человек получили подозрение

Следствие установило, что в состав организации входили 12 человек, включая руководителей медицинских клиник в Киеве и Харькове, менеджеров и адвоката. Они длительное время продавали новорожденных детей иностранцам из стран, где суррогатное материнство запрещено.

Руководительницу "Содружества семей" задержали в Москве и обвинили в торговле детьми

Стоимость "услуг" составляла от 50 до 70 тысяч евро за ребенка, тогда как суррогатным матерям выплачивали около 12 тысяч евро.

В августе 2023 года всем участникам было сообщено о подозрении. Подозреваемая, которую экстрадировали, и еще трое сообщников были объявлены в международный розыск.

Жительница Сумщины пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов: что решил суд