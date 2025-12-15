Торговля детьми под видом суррогатного материнства: из Германии экстрадирована участница преступной организации
Киев • УНН
Из Германии экстрадирована участница преступной организации, подозреваемая в торговле людьми под видом суррогатного материнства. Подозреваемая, администратор медицинской клиники, вербовала женщин для незаконного вывоза новорожденных за границу.
В Украину из Германии экстрадировали участницу масштабной преступной организации, которая подозревается в торговле людьми под видом программ суррогатного материнства. Экстрадицию обеспечила Оболонская окружная прокуратура Киева. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Подозреваемая, жительница Харькова, работала администратором медицинской клиники. По данным следствия, она участвовала в вербовке женщин, преимущественно из Харьковской области, которых вводили в заблуждение. Женщин уверяли, что они вынашивают детей для супружеских пар. Однако после родов их шантажировали и заставляли регистрировать новорожденных на свое имя для дальнейшего незаконного вывоза за границу.
Продавали украинских детей за границу под видом "каникул": трое человек получили подозрение09.12.25, 15:06 • 3140 просмотров
Следствие установило, что в состав организации входили 12 человек, включая руководителей медицинских клиник в Киеве и Харькове, менеджеров и адвоката. Они длительное время продавали новорожденных детей иностранцам из стран, где суррогатное материнство запрещено.
Руководительницу "Содружества семей" задержали в Москве и обвинили в торговле детьми03.11.25, 18:48 • 3516 просмотров
Стоимость "услуг" составляла от 50 до 70 тысяч евро за ребенка, тогда как суррогатным матерям выплачивали около 12 тысяч евро.
В августе 2023 года всем участникам было сообщено о подозрении. Подозреваемая, которую экстрадировали, и еще трое сообщников были объявлены в международный розыск.
Жительница Сумщины пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов: что решил суд29.08.25, 12:55 • 3719 просмотров