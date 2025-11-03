$42.080.01
Эксклюзив
16:38 • 2798 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 9398 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 12668 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 13276 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 21049 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 14907 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 14356 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28192 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33039 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29686 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
Руководительницу "Содружества семей" задержали в Москве и обвинили в торговле детьми

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Руководительницу прорежимной организации "Содружество семей" Ирину Рудницкую задержали в Москве по обвинению в торговле детьми. Среди ее воспитанников – несовершеннолетние, незаконно вывезенные с оккупированных территорий Украины, в частности из Мариуполя.

Руководительницу "Содружества семей" задержали в Москве и обвинили в торговле детьми

В Москве задержали руководительницу прорежимной организации "Содружество семей" Ирину Рудницкую, которую обвиняют в "торговле детьми". Среди воспитанников женщины – несовершеннолетние, незаконно вывезенные с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщают росСМИ, в частности ТАСС, пишет УНН.

Детали

Правоохранители РФ арестовали Ирину Рудницкую – главу подмосковной организации по "защите семейных ценностей" и приемную мать двенадцати детей, среди которых есть дети, вывезенные из Мариуполя. По данным ТАСС, уголовное дело возбуждено еще в августе, а вместе с Рудницкой задержаны еще два человека. Все они проходят по статье о торговле несовершеннолетними.

Депортировали в рф в начале полномасштабного вторжения: Украине удалось вернуть воспитанников Новопетровской спецшколы31.10.25, 17:46 • 4629 просмотров

Рудницкая стала известной после истории с Богданом Ермохиным – подростком из Мариуполя, который пытался вернуться в Украину, но был задержан российскими силовиками и вызван в военкомат. Только после резонанса юношу передали Киеву в день его 18-летия.

Под опекой Рудницкой до сих пор остается еще одна девочка, вывезенная из Мариуполя в 2022 году.

Отправляли в военный лагерь, допрашивали и травили: Украине удалось спасти еще 17 детей и подростков из оккупации27.10.25, 19:11 • 20758 просмотров

Степан Гафтко

