Руководительницу "Содружества семей" задержали в Москве и обвинили в торговле детьми

В Москве задержали руководительницу прорежимной организации "Содружество семей" Ирину Рудницкую, которую обвиняют в "торговле детьми". Среди воспитанников женщины – несовершеннолетние, незаконно вывезенные с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщают росСМИ, в частности ТАСС, пишет УНН.

Детали

Правоохранители РФ арестовали Ирину Рудницкую – главу подмосковной организации по "защите семейных ценностей" и приемную мать двенадцати детей, среди которых есть дети, вывезенные из Мариуполя. По данным ТАСС, уголовное дело возбуждено еще в августе, а вместе с Рудницкой задержаны еще два человека. Все они проходят по статье о торговле несовершеннолетними.

Рудницкая стала известной после истории с Богданом Ермохиным – подростком из Мариуполя, который пытался вернуться в Украину, но был задержан российскими силовиками и вызван в военкомат. Только после резонанса юношу передали Киеву в день его 18-летия.

Под опекой Рудницкой до сих пор остается еще одна девочка, вывезенная из Мариуполя в 2022 году.

