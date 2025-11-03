Руководительницу "Содружества семей" задержали в Москве и обвинили в торговле детьми
Киев • УНН
Руководительницу прорежимной организации "Содружество семей" Ирину Рудницкую задержали в Москве по обвинению в торговле детьми. Среди ее воспитанников – несовершеннолетние, незаконно вывезенные с оккупированных территорий Украины, в частности из Мариуполя.
Детали
Правоохранители РФ арестовали Ирину Рудницкую – главу подмосковной организации по "защите семейных ценностей" и приемную мать двенадцати детей, среди которых есть дети, вывезенные из Мариуполя. По данным ТАСС, уголовное дело возбуждено еще в августе, а вместе с Рудницкой задержаны еще два человека. Все они проходят по статье о торговле несовершеннолетними.
Рудницкая стала известной после истории с Богданом Ермохиным – подростком из Мариуполя, который пытался вернуться в Украину, но был задержан российскими силовиками и вызван в военкомат. Только после резонанса юношу передали Киеву в день его 18-летия.
Под опекой Рудницкой до сих пор остается еще одна девочка, вывезенная из Мариуполя в 2022 году.
