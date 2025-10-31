Депортировали в рф в начале полномасштабного вторжения: Украине удалось вернуть воспитанников Новопетровской спецшколы

Украине удалось вернуть группу детей и подростков – воспитанников Новопетровской специальной школы в Николаевской области – депортированных в россию в начале полномасштабного вторжения. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Группу украинских детей и подростков – воспитанников Новопетровской специальной школы в Николаевской области, депортированных в россию в начале полномасштабного вторжения, – удалось вернуть в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. - сообщил Ермак.

Детали

Глава ОП напомнил, что во время оккупации части Николаевской области в 2022 году российские военные депортировали детей из Новопетровской специализированной школы в Николаевской области. Среди похищенных детей оказались также сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Директор учреждения изо всех сил пыталась уберечь девочек и мальчиков от оккупантов. Она отказалась от перемещения во временно оккупированный Крым и искала пути выезда детей в сторону подконтрольной Украине территории. Узнав об этом, оккупанты пришли с угрозами и в сопровождении спецподразделения Росгвардии на военных машинах типа "Тигр" принудительно переместили детей на левый берег Херсонщины, а затем через оккупированный Крым, и поездом в Российскую Федерацию – в Анапу.

Дети преодолели большой путь, чтобы наконец быть в Украине. В дальнейшем их ждет процесс реинтеграции и обучения в украинских учебных заведениях - резюмировал Ермак.

