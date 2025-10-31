Депортировали в рф в начале полномасштабного вторжения: Украине удалось вернуть воспитанников Новопетровской спецшколы

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:15 • 406 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 8944 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 16229 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 26466 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 15726 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 29169 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 16087 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 19922 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 25085 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14706 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 39260 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 14487 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику31 октября, 08:39 • 34438 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 32796 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 24437 просмотра
публикации
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 8550 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 26466 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 29169 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 24703 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 33054 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Руслан Кравченко
Геннадий Труханов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Литва
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 8550 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 10134 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 29048 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 61510 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 65684 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
R-360 Нептун
Социальная сеть
Дія (сервис)

Депортировали в рф в начале полномасштабного вторжения: Украине удалось вернуть воспитанников Новопетровской спецшколы

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Украине удалось вернуть группу детей и подростков из Новопетровской специальной школы на Николаевщине, депортированных в россию в начале полномасштабного вторжения. Детей принудительно вывезли через Крым в Анапу после отказа директора перемещать их в оккупированный Крым.

Депортировали в рф в начале полномасштабного вторжения: Украине удалось вернуть воспитанников Новопетровской спецшколы

Украине удалось вернуть группу детей и подростков – воспитанников Новопетровской специальной школы в Николаевской области – депортированных в россию в начале полномасштабного вторжения. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Группу украинских детей и подростков – воспитанников Новопетровской специальной школы в Николаевской области, депортированных в россию в начале полномасштабного вторжения, – удалось вернуть в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

- сообщил Ермак.

Детали

Глава ОП напомнил, что во время оккупации части Николаевской области в 2022 году российские военные депортировали детей из Новопетровской специализированной школы в Николаевской области. Среди похищенных детей оказались также сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Директор учреждения изо всех сил пыталась уберечь девочек и мальчиков от оккупантов. Она отказалась от перемещения во временно оккупированный Крым и искала пути выезда детей в сторону подконтрольной Украине территории. Узнав об этом, оккупанты пришли с угрозами и в сопровождении спецподразделения Росгвардии на военных машинах типа "Тигр" принудительно переместили детей на левый берег Херсонщины, а затем через оккупированный Крым, и поездом в Российскую Федерацию – в Анапу.

Дети преодолели большой путь, чтобы наконец быть в Украине. В дальнейшем их ждет процесс реинтеграции и обучения в украинских учебных заведениях 

- резюмировал Ермак.

Отправляли в военный лагерь, допрашивали и травили: Украине удалось спасти еще 17 детей и подростков из оккупации27.10.25, 19:11 • 20704 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная граница Украины
Николаевская область
Херсонская область
Андрій Єрмак
Крым
Украина