Депортували до рф на початку повномасштабного вторгнення: Україні вдалося повернути вихованців Новопетрівської спецшколи

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:15 • 2276 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 11376 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 17426 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 28310 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 16600 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 30072 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 16395 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20032 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 25199 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14783 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50 • 15438 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику31 жовтня, 08:39 • 35427 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 34306 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 25967 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 11047 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 10451 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 28297 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 30068 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 26027 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 34368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Литва
Одеса
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 10452 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 11097 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 29420 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 61875 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 66017 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Нептун (крилата ракета)
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

Депортували до рф на початку повномасштабного вторгнення: Україні вдалося повернути вихованців Новопетрівської спецшколи

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Україні вдалося повернути групу дітей та підлітків з Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині, депортованих до росії на початку повномасштабного вторгнення. Дітей примусово вивезли через Крим до Анапи після відмови директорки переміщувати їх до окупованого Криму.

Депортували до рф на початку повномасштабного вторгнення: Україні вдалося повернути вихованців Новопетрівської спецшколи

Україні вдалося повернути групу дітей і підлітків – вихованців Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині - депортованих до росії на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Групу українських дітей і підлітків – вихованців Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині, депортованих до Росії на початку повномасштабного вторгнення, – вдалося повернути у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA 

- повідомив Єрмак.

Деталі

Глава ОП нагадав, що під час окупації частини Миколаївської області у 2022 року російські військові депортували дітей із Новопетрівської спеціалізованої школи на Миколаївщині. Серед викрадених дітей опинилися також сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Директорка закладу щосили намагалися вберегти дівчат та хлопців від окупантів. Вона відмовилася від переміщення до тимчасово окупованого Криму й шукала шляхи виїзду дітей у бік підконтрольної Україні території. Дізнавшись про це, окупанти прийшли з погрозами та у супроводі спецпідрозділу Росгвардії на військових машинах типу "Тигр" примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини, а потім через окупований Крим, і потягом до Російської Федерації – у Анапу.

Діти подолали великий шлях, щоб нарешті бути в Україні. Надалі їх чекає процес реінтеграції та навчання в українських закладах освіти 

- резюмував Єрмак.

Відправляли до військового табору, допитували і цькували: Україні вдалося врятувати ще 17 дітей та підлітків з окупації27.10.25, 19:11 • 20705 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державний кордон України
Миколаївська область
Херсонська область
Андрій Єрмак
Крим
Україна