Депортували до рф на початку повномасштабного вторгнення: Україні вдалося повернути вихованців Новопетрівської спецшколи
Україні вдалося повернути групу дітей та підлітків з Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині, депортованих до росії на початку повномасштабного вторгнення. Дітей примусово вивезли через Крим до Анапи після відмови директорки переміщувати їх до окупованого Криму.
Деталі
Глава ОП нагадав, що під час окупації частини Миколаївської області у 2022 року російські військові депортували дітей із Новопетрівської спеціалізованої школи на Миколаївщині. Серед викрадених дітей опинилися також сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Директорка закладу щосили намагалися вберегти дівчат та хлопців від окупантів. Вона відмовилася від переміщення до тимчасово окупованого Криму й шукала шляхи виїзду дітей у бік підконтрольної Україні території. Дізнавшись про це, окупанти прийшли з погрозами та у супроводі спецпідрозділу Росгвардії на військових машинах типу "Тигр" примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини, а потім через окупований Крим, і потягом до Російської Федерації – у Анапу.
Діти подолали великий шлях, щоб нарешті бути в Україні. Надалі їх чекає процес реінтеграції та навчання в українських закладах освіти
