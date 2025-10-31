Депортували до рф на початку повномасштабного вторгнення: Україні вдалося повернути вихованців Новопетрівської спецшколи

Україні вдалося повернути групу дітей та підлітків з Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині, депортованих до росії на початку повномасштабного вторгнення. Дітей примусово вивезли через Крим до Анапи після відмови директорки переміщувати їх до окупованого Криму.