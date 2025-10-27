$42.000.10
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 22262 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 35193 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 30387 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 35110 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 38470 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41210 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36658 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34576 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28374 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Відправляли до військового табору, допитували і цькували: Україні вдалося врятувати ще 17 дітей та підлітків з окупації

Київ • УНН

 • 1798 перегляди

17 дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Серед них 17-річний хлопець, якого окупанти примусово відправили до військового табору, та 7-річний хлопчик, якого дідусь і бабуся змушені були ховати вдома.

Відправляли до військового табору, допитували і цькували: Україні вдалося врятувати ще 17 дітей та підлітків з окупації

Ще 17 дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

17-річного хлопця окупанти примусово відправили до військового табору — окопи, стройові навчання, зброя, дрони — усе під контролем російських військових і без згоди батьків. Іншого 17-річного юнака затримали під час обшуку дому: забрали техніку, допитували через рідних у ЗСУ, а потім ще не раз приходили й погрожували його родині. 7-річного хлопчика дідусь і бабуся змушені були ховати вдома, бо окупаційна влада готувала його до "вилучення". 12-річна дівчинка та її 9-річний брат щодня стикалися з цькуванням у школі, де чули, що їх "треба вбити, бо вони українці" 

- повідомив глава ОП.

Сьогодні, за його словами, всі діти нарешті вдома — у безпеці, у вільній Україні. Вони отримують допомогу, відновлюють документи й повертаються до мирного життя. 

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Обшук
Мобілізація
Війна в Україні
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Україна