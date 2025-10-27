Відправляли до військового табору, допитували і цькували: Україні вдалося врятувати ще 17 дітей та підлітків з окупації
Київ • УНН
17 дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Серед них 17-річний хлопець, якого окупанти примусово відправили до військового табору, та 7-річний хлопчик, якого дідусь і бабуся змушені були ховати вдома.
17-річного хлопця окупанти примусово відправили до військового табору — окопи, стройові навчання, зброя, дрони — усе під контролем російських військових і без згоди батьків. Іншого 17-річного юнака затримали під час обшуку дому: забрали техніку, допитували через рідних у ЗСУ, а потім ще не раз приходили й погрожували його родині. 7-річного хлопчика дідусь і бабуся змушені були ховати вдома, бо окупаційна влада готувала його до "вилучення". 12-річна дівчинка та її 9-річний брат щодня стикалися з цькуванням у школі, де чули, що їх "треба вбити, бо вони українці"
Сьогодні, за його словами, всі діти нарешті вдома — у безпеці, у вільній Україні. Вони отримують допомогу, відновлюють документи й повертаються до мирного життя.
