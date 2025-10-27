Отправляли в военный лагерь, допрашивали и травили: Украине удалось спасти еще 17 детей и подростков из оккупации

Еще 17 детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

17-летнего парня оккупанты принудительно отправили в военный лагерь — окопы, строевые учения, оружие, дроны — все под контролем российских военных и без согласия родителей. Другого 17-летнего юношу задержали во время обыска дома: забрали технику, допрашивали из-за родных в ВСУ, а потом еще не раз приходили и угрожали его семье. 7-летнего мальчика дедушка и бабушка вынуждены были прятать дома, потому что оккупационные власти готовили его к "изъятию". 12-летняя девочка и ее 9-летний брат ежедневно сталкивались с травлей в школе, где слышали, что их "надо убить, потому что они украинцы"