Отправляли в военный лагерь, допрашивали и травили: Украине удалось спасти еще 17 детей и подростков из оккупации
Киев • УНН
17 детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Среди них 17-летний парень, которого оккупанты принудительно отправили в военный лагерь, и 7-летний мальчик, которого дедушка и бабушка вынуждены были прятать дома.
Еще 17 детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
17-летнего парня оккупанты принудительно отправили в военный лагерь — окопы, строевые учения, оружие, дроны — все под контролем российских военных и без согласия родителей. Другого 17-летнего юношу задержали во время обыска дома: забрали технику, допрашивали из-за родных в ВСУ, а потом еще не раз приходили и угрожали его семье. 7-летнего мальчика дедушка и бабушка вынуждены были прятать дома, потому что оккупационные власти готовили его к "изъятию". 12-летняя девочка и ее 9-летний брат ежедневно сталкивались с травлей в школе, где слышали, что их "надо убить, потому что они украинцы"
Сегодня, по его словам, все дети наконец дома — в безопасности, в свободной Украине. Они получают помощь, восстанавливают документы и возвращаются к мирной жизни.
Украине удалось спасти еще 23 украинских детей и подростков из оккупации - ОП09.10.25, 21:36 • 3740 просмотров