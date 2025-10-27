$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 13920 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Эксклюзив
14:25 • 19648 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах
Эксклюзив
12:53 • 32251 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 28239 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 33237 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 38150 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40959 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36596 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34526 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28301 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Папа Лев XIV
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Франция
Отправляли в военный лагерь, допрашивали и травили: Украине удалось спасти еще 17 детей и подростков из оккупации

Киев • УНН

 1038 просмотра

17 детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Среди них 17-летний парень, которого оккупанты принудительно отправили в военный лагерь, и 7-летний мальчик, которого дедушка и бабушка вынуждены были прятать дома.

Отправляли в военный лагерь, допрашивали и травили: Украине удалось спасти еще 17 детей и подростков из оккупации

Еще 17 детей и подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил Глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

17-летнего парня оккупанты принудительно отправили в военный лагерь — окопы, строевые учения, оружие, дроны — все под контролем российских военных и без согласия родителей. Другого 17-летнего юношу задержали во время обыска дома: забрали технику, допрашивали из-за родных в ВСУ, а потом еще не раз приходили и угрожали его семье. 7-летнего мальчика дедушка и бабушка вынуждены были прятать дома, потому что оккупационные власти готовили его к "изъятию". 12-летняя девочка и ее 9-летний брат ежедневно сталкивались с травлей в школе, где слышали, что их "надо убить, потому что они украинцы" 

- сообщил глава ОП.

Сегодня, по его словам, все дети наконец дома — в безопасности, в свободной Украине. Они получают помощь, восстанавливают документы и возвращаются к мирной жизни. 

Украине удалось спасти еще 23 украинских детей и подростков из оккупации - ОП09.10.25, 21:36 • 3740 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина