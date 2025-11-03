Керівницю "Содружества семей" затримали у москві та звинуватили у торгівлі дітьми

$42.080.01
Ексклюзив
16:38 • 4718 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 10725 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 13446 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 13982 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 22097 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 15045 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 14465 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28249 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33069 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29698 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушників
3 листопада, 07:42 • 46989 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
3 листопада, 08:31 • 35663 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів
3 листопада, 08:40 • 42630 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
3 листопада, 10:05 • 21634 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради
3 листопада, 10:27 • 32649 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
16:38 • 4712 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
14:12 • 22092 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 18228 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 33020 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 42997 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Кім Кардаш'ян
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Крим
Велика Британія
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
15:33 • 4018 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
3 листопада, 10:50 • 13525 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
3 листопада, 10:05 • 21951 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
2 листопада, 15:41 • 28858 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
1 листопада, 13:37 • 50020 перегляди
Керівницю "Содружества семей" затримали у москві та звинуватили у торгівлі дітьми

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Керівницю прорежимної організації "Содружество семей" Ірину Рудницьку затримали у москві за звинуваченням у торгівлі дітьми. Серед її вихованців – неповнолітні, незаконно вивезені з окупованих територій України, зокрема з Маріуполя.

Керівницю "Содружества семей" затримали у москві та звинуватили у торгівлі дітьми

У москві затримали керівницю прорежимної організації "Содружество семей", Ірину Рудницьку, яку звинувачують у "торгівлі дітьми". Серед вихованців жінки – неповнолітні, незаконно вивезені з окупованих територій України. Про це повідомляють росзмі, зокрема ТАСС, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці рф заарештували Ірину Рудницьку – очільницю підмосковної організації з "захисту сімейних цінностей" та прийомну матір дванадцяти дітей, серед яких є діти, вивезені з Маріуполя. За даними ТАСС, кримінальну справу відкрито ще в серпні, а разом із Рудницькою затримано ще двох осіб. Усі вони проходять за статтею про торгівлю неповнолітніми.

Депортували до рф на початку повномасштабного вторгнення: Україні вдалося повернути вихованців Новопетрівської спецшколи31.10.25, 17:46 • 4631 перегляд

Рудницька стала відомою після історії з Богданом Єрмохіним – підлітком із Маріуполя, який намагався повернутися до України, але був затриманий російськими силовиками та викликаний до військкомату. Лише після резонансу юнака передали Києву в день його 18-річчя.

Під опікою Рудницької досі залишається ще одна дівчинка, вивезена з Маріуполя у 2022 році.

Відправляли до військового табору, допитували і цькували: Україні вдалося врятувати ще 17 дітей та підлітків з окупації27.10.25, 19:11 • 20759 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Державний кордон України
Україна
Маріуполь
Київ