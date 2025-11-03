Керівницю "Содружества семей" затримали у москві та звинуватили у торгівлі дітьми

У москві затримали керівницю прорежимної організації "Содружество семей", Ірину Рудницьку, яку звинувачують у "торгівлі дітьми". Серед вихованців жінки – неповнолітні, незаконно вивезені з окупованих територій України. Про це повідомляють росзмі, зокрема ТАСС, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці рф заарештували Ірину Рудницьку – очільницю підмосковної організації з "захисту сімейних цінностей" та прийомну матір дванадцяти дітей, серед яких є діти, вивезені з Маріуполя. За даними ТАСС, кримінальну справу відкрито ще в серпні, а разом із Рудницькою затримано ще двох осіб. Усі вони проходять за статтею про торгівлю неповнолітніми.

Депортували до рф на початку повномасштабного вторгнення: Україні вдалося повернути вихованців Новопетрівської спецшколи

Рудницька стала відомою після історії з Богданом Єрмохіним – підлітком із Маріуполя, який намагався повернутися до України, але був затриманий російськими силовиками та викликаний до військкомату. Лише після резонансу юнака передали Києву в день його 18-річчя.

Під опікою Рудницької досі залишається ще одна дівчинка, вивезена з Маріуполя у 2022 році.

Відправляли до військового табору, допитували і цькували: Україні вдалося врятувати ще 17 дітей та підлітків з окупації