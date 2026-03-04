$43.450.22
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36 • 10988 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
4 березня, 15:27 • 22878 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 13:52 • 33481 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
4 березня, 12:44 • 24600 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 29091 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 54768 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 79772 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 67003 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 68683 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Посольство Ірану в Києві відкрило книгу жалоби за Алі Хаменеї - реакція не забарилася
4 березня, 12:09
Експрокурор САП нагадав єврокомісарці Марті Кос про "доброчесність" її брата, який просував директора НАБУ в обмін на комерційний інтерес
4 березня, 12:26
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
4 березня, 12:28
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
4 березня, 15:04
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
4 березня, 15:53
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Фіцо звинуватив Зеленського у брехні щодо стану нафтопроводу "Дружба", каже, що має супутникові знімки

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляє про відсутність пошкоджень на нафтопроводі "Дружба" та звинувачує Зеленського у шантажі. Фіцо везе до Брюсселя супутникові знімки, які, за його словами, підтверджують цілісність інфраструктури.

Фіцо звинуватив Зеленського у брехні щодо стану нафтопроводу "Дружба", каже, що має супутникові знімки
Фото: TASR

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про відсутність пошкоджень на головному маршруті нафтопроводу Дружба та звинуватив українського президента у спробі шантажу через неправдиву інформацію про стан труби. Про це повідомляє Aktuality, пише УНН.

Деталі

Словацький лідер стверджує, що володіє секретними супутниковими даними, які підтверджують цілісність інфраструктури, за винятком одного невеликого резервуара. Фіцо розглядає ситуацію на Близькому Сході та зростання цін на енергоносії як доказ стратегічної важливості російських поставок для всього Європейського Союзу, попри те, що більшість країн блоку вже відмовилися від нафти з рф.

Суперечка навколо технічного стану трубопроводу та супутникові дані

Під час пресконференції після засідання уряду Фіцо наголосив, що головний маршрут постачання не постраждав, назвавши заяви Києва про пошкодження демонстративною брехнею.

Словаччина вирішила припинити аварійне постачання електроенергії до України - що відомо
04.03.26, 13:29

Прем’єр відмовився оприлюднити знімки для засобів масової інформації, оскільки вони мають статус засекречених фактів, проте планує використати їх як аргумент у Брюсселі. На думку голови словацького уряду, президент України Зеленський використовує питання нафтопроводу як важіль тиску на Братиславу та Будапешт, намагаючись досягти політичних поступок у відносинах із сусідніми державами.

Енергетична залежність та позиція Європейської комісії

Попри риторику Фіцо про загальноєвропейське значення Дружби, офіційні дані Єврокомісії свідчать про критичне зниження частки російської нафти в ЄС до двох відсотків у 2025 році.

Орбан поскаржився на Зеленського в ЄС за "блокування" нафтопроводу "Дружба"
03.03.26, 17:57

Наразі лише Словаччина та Угорщина продовжують купувати сировину з рф, тоді як інші держави-члени успішно диверсифікували постачання.

Міжнародний тиск та реакція керівництва Євросоюзу

Конфлікт між Україною, Словаччиною та Угорщиною вже вийшов на рівень найвищого керівництва Європейського Союзу. За повідомленнями іноземних видань, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Коста виступили за проведення незалежної інспекції пошкодженої ділянки трубопроводу для встановлення реального стану справ.

"Отримує вплив за допомоги великих сил" - Зеленський описав політичне майбутнє Орбана
03.03.26, 16:38

Степан Гафтко

Світ