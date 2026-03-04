Фіцо звинуватив Зеленського у брехні щодо стану нафтопроводу "Дружба", каже, що має супутникові знімки
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляє про відсутність пошкоджень на нафтопроводі "Дружба" та звинувачує Зеленського у шантажі. Фіцо везе до Брюсселя супутникові знімки, які, за його словами, підтверджують цілісність інфраструктури.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про відсутність пошкоджень на головному маршруті нафтопроводу Дружба та звинуватив українського президента у спробі шантажу через неправдиву інформацію про стан труби. Про це повідомляє Aktuality, пише УНН.
Деталі
Словацький лідер стверджує, що володіє секретними супутниковими даними, які підтверджують цілісність інфраструктури, за винятком одного невеликого резервуара. Фіцо розглядає ситуацію на Близькому Сході та зростання цін на енергоносії як доказ стратегічної важливості російських поставок для всього Європейського Союзу, попри те, що більшість країн блоку вже відмовилися від нафти з рф.
Суперечка навколо технічного стану трубопроводу та супутникові дані
Під час пресконференції після засідання уряду Фіцо наголосив, що головний маршрут постачання не постраждав, назвавши заяви Києва про пошкодження демонстративною брехнею.
Прем’єр відмовився оприлюднити знімки для засобів масової інформації, оскільки вони мають статус засекречених фактів, проте планує використати їх як аргумент у Брюсселі. На думку голови словацького уряду, президент України Зеленський використовує питання нафтопроводу як важіль тиску на Братиславу та Будапешт, намагаючись досягти політичних поступок у відносинах із сусідніми державами.
Енергетична залежність та позиція Європейської комісії
Попри риторику Фіцо про загальноєвропейське значення Дружби, офіційні дані Єврокомісії свідчать про критичне зниження частки російської нафти в ЄС до двох відсотків у 2025 році.
Наразі лише Словаччина та Угорщина продовжують купувати сировину з рф, тоді як інші держави-члени успішно диверсифікували постачання.
Міжнародний тиск та реакція керівництва Євросоюзу
Конфлікт між Україною, Словаччиною та Угорщиною вже вийшов на рівень найвищого керівництва Європейського Союзу. За повідомленнями іноземних видань, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Коста виступили за проведення незалежної інспекції пошкодженої ділянки трубопроводу для встановлення реального стану справ.
