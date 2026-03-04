Фіцо звинуватив Зеленського у брехні щодо стану нафтопроводу "Дружба", каже, що має супутникові знімки

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляє про відсутність пошкоджень на нафтопроводі "Дружба" та звинувачує Зеленського у шантажі. Фіцо везе до Брюсселя супутникові знімки, які, за його словами, підтверджують цілісність інфраструктури.