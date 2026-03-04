Словаччина вирішила припинити аварійне постачання електроенергії до України - що відомо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив на пресконференції, що уряд Словаччини вирішив розірвати контракт, який дозволяв аварійне постачання електроенергії до України, повідомляє Noviny.sk, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, рішення було ухвалено в той час, коли Україна стикається з перебоями в постачанні електроенергії через зруйновану інфраструктуру після російських атак.

Denník E також пише, що "Словаччина, імовірно, офіційно розірве контракт на аварійне постачання електроенергії до України". "Запит на розірвання контракту було подано прем'єр-міністром Робертом Фіцо, і сьогодні його було схвалено урядом", - вказує видання.

"Згідно з пропозицією, схваленою урядом, кабінет міністрів рекомендуватиме такий крок міністру фінансів Ладіславу Каменіцькому", - зазначає видання.

Міністерство, як зазначається, є єдиним акціонером державної компанії SEPS, яка має угоду про аварійне постачання з українською компанією "Укренерго". Пропозиція з'явилася на засіданні уряду додатково.

"Каменіцькому є час до 5 березня, тобто до четверга, щоб це зробити", - пише видання.

"SEPS розірве контракт на аварійне постачання електроенергії з українською компанією "Укренерго"", оголосив директор словацької державної компанії Мартін Магат після урядових консультацій. За його словами, Україна востаннє отримувала аварійні поставки у січні.

За словами Магата, розірвання контракту не призведе до жодних санкцій для Словаччини. Директор додав, що, за його інформацією, Україна вже робила запит на аварійні поставки тим часом і не отримала їх.

"Немає жодних питань щодо того, чи я погоджуюся, чи ні", – додав Магат. Він також підтвердив, що "звичайні комерційні поставки продовжуються, як і раніше".

Також директор SEPS Магат заявив, що не вважає, що Україні загрожує блекаут через припинення аварійних поставок електроенергії зі Словаччини. Він також стверджував, що інші держави можуть їх забезпечити, а Україна може допомогти собі сама до цього часу.

"Блекаут – це фундаментальна річ, якій передує фундаментальна низка подій", – сказав Магат.

На запитання, чи відчує Україна припинення аварійних поставок, як заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо, Магат відповів, що в деяких випадках це може статися.

Доповнення

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше звертався до SEPS з проханням припинити аварійне постачання до України за невідновлення поставок нафти через нафтопровід "Дружба". Однак на практиці, за даними Denník E, поки що нічого не змінилося.