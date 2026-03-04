$43.450.22
ukenru
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Словакия решила прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину – что известно

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо решило расторгнуть контракт на аварийные поставки электроэнергии в Украину. Министру финансов Ладиславу Каменицкому поручено осуществить этот шаг до 5 марта.

Словакия решила прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину – что известно

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил на пресс-конференции, что правительство Словакии решило расторгнуть контракт, который позволял аварийные поставки электроэнергии в Украину, сообщает Noviny.sk, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, решение было принято в то время, когда Украина сталкивается с перебоями в поставках электроэнергии из-за разрушенной инфраструктуры после российских атак.

Denník E также пишет, что "Словакия, вероятно, официально расторгнет контракт на аварийные поставки электроэнергии в Украину". "Запрос на расторжение контракта был подан премьер-министром Робертом Фицо, и сегодня он был одобрен правительством", - указывает издание.

"Согласно предложению, одобренному правительством, кабинет министров будет рекомендовать такой шаг министру финансов Ладиславу Каменицкому", - отмечает издание.

Министерство, как отмечается, является единственным акционером государственной компании SEPS, которая имеет соглашение об аварийных поставках с украинской компанией "Укрэнерго". Предложение появилось на заседании правительства дополнительно.

"У Каменицкого есть время до 5 марта, то есть до четверга, чтобы это сделать", - пишет издание.

"SEPS расторгнет контракт на аварийные поставки электроэнергии с украинской компанией "Укрэнерго"", объявил директор словацкой государственной компании Мартин Магат после правительственных консультаций. По его словам, Украина последний раз получала аварийные поставки в январе.

По словам Магата, расторжение контракта не приведет к каким-либо санкциям для Словакии. Директор добавил, что, по его информации, Украина уже делала запрос на аварийные поставки тем временем и не получила их.

"Нет никаких вопросов относительно того, согласен я или нет", – добавил Магат. Он также подтвердил, что "обычные коммерческие поставки продолжаются, как и раньше".

Также директор SEPS Магат заявил, что не считает, что Украине грозит блэкаут из-за прекращения аварийных поставок электроэнергии из Словакии. Он также утверждал, что другие государства могут их обеспечить, а Украина может помочь себе сама к этому времени.

"Блэкаут – это фундаментальная вещь, которой предшествует фундаментальный ряд событий", – сказал Магат.

На вопрос, почувствует ли Украина прекращение аварийных поставок, как заявил премьер-министр Роберт Фицо, Магат ответил, что в некоторых случаях это может произойти.

Дополнение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обращался к SEPS с просьбой прекратить аварийные поставки в Украину из-за невозобновления поставок нефти через нефтепровод "Дружба". Однако на практике, по данным Denník E, пока ничего не изменилось.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Роберт Фицо
Словакия
Украина