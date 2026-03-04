Словакия решила прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину – что известно
Киев • УНН
Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо решило расторгнуть контракт на аварийные поставки электроэнергии в Украину. Министру финансов Ладиславу Каменицкому поручено осуществить этот шаг до 5 марта.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил на пресс-конференции, что правительство Словакии решило расторгнуть контракт, который позволял аварийные поставки электроэнергии в Украину, сообщает Noviny.sk, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, решение было принято в то время, когда Украина сталкивается с перебоями в поставках электроэнергии из-за разрушенной инфраструктуры после российских атак.
Denník E также пишет, что "Словакия, вероятно, официально расторгнет контракт на аварийные поставки электроэнергии в Украину". "Запрос на расторжение контракта был подан премьер-министром Робертом Фицо, и сегодня он был одобрен правительством", - указывает издание.
"Согласно предложению, одобренному правительством, кабинет министров будет рекомендовать такой шаг министру финансов Ладиславу Каменицкому", - отмечает издание.
Министерство, как отмечается, является единственным акционером государственной компании SEPS, которая имеет соглашение об аварийных поставках с украинской компанией "Укрэнерго". Предложение появилось на заседании правительства дополнительно.
"У Каменицкого есть время до 5 марта, то есть до четверга, чтобы это сделать", - пишет издание.
"SEPS расторгнет контракт на аварийные поставки электроэнергии с украинской компанией "Укрэнерго"", объявил директор словацкой государственной компании Мартин Магат после правительственных консультаций. По его словам, Украина последний раз получала аварийные поставки в январе.
По словам Магата, расторжение контракта не приведет к каким-либо санкциям для Словакии. Директор добавил, что, по его информации, Украина уже делала запрос на аварийные поставки тем временем и не получила их.
"Нет никаких вопросов относительно того, согласен я или нет", – добавил Магат. Он также подтвердил, что "обычные коммерческие поставки продолжаются, как и раньше".
Также директор SEPS Магат заявил, что не считает, что Украине грозит блэкаут из-за прекращения аварийных поставок электроэнергии из Словакии. Он также утверждал, что другие государства могут их обеспечить, а Украина может помочь себе сама к этому времени.
"Блэкаут – это фундаментальная вещь, которой предшествует фундаментальный ряд событий", – сказал Магат.
На вопрос, почувствует ли Украина прекращение аварийных поставок, как заявил премьер-министр Роберт Фицо, Магат ответил, что в некоторых случаях это может произойти.
Дополнение
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обращался к SEPS с просьбой прекратить аварийные поставки в Украину из-за невозобновления поставок нефти через нефтепровод "Дружба". Однако на практике, по данным Denník E, пока ничего не изменилось.