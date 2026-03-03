Орбан поскаржився на Зеленського в ЄС за "блокування" нафтопроводу "Дружба"

$43.230.13
50.600.26
ukenru
15:45 • 718 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
13:15 • 9818 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 16613 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 15491 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 16308 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 20961 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 32496 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 104048 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84750 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60804 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
69%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 34260 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ3 березня, 07:59 • 35928 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 43457 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 17142 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 21398 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 12343 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 43707 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 51244 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 104048 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 67698 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 3056 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 10443 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 30186 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 37151 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 40543 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Орбан поскаржився на Зеленського в ЄС за "блокування" нафтопроводу "Дружба"

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Угорський прем'єр-міністр закликав Президента Європейської Комісії забезпечити виконання угод, які зобов'язують Україну дозволити транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Орбан поскаржився на Зеленського в ЄС за "блокування" нафтопроводу "Дружба"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився Єврокомісії на "блокування" Україною нафтопроводу "Дружба". Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Орбан закликав Президента Європейської Комісії забезпечити виконання угод, які зобов'язують Україну дозволити транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Доки президент Зеленський не повернеться до здорового глузду та нормального життя, ми не підтримаємо жодного рішення, вигідного для України

- заявив Орбан.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському. Він звинуватив Україну у блокуванні нафтопроводу "Дружба" та вимагає його негайного відновлення.

Також Віктор Орбан посилив антиукраїнську кампанію перед виборами, блокуючи пакети допомоги ЄС Україні та санкції проти росії. Це відбувається на тлі відставання його партії на 20 пунктів у рейтингах.

ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT03.03.26, 15:07 • 16595 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Європейська комісія
Володимир Зеленський
Україна