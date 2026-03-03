Орбан поскаржився на Зеленського в ЄС за "блокування" нафтопроводу "Дружба"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився Єврокомісії на "блокування" Україною нафтопроводу "Дружба". Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Орбан закликав Президента Європейської Комісії забезпечити виконання угод, які зобов'язують Україну дозволити транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Доки президент Зеленський не повернеться до здорового глузду та нормального життя, ми не підтримаємо жодного рішення, вигідного для України - заявив Орбан.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському. Він звинуватив Україну у блокуванні нафтопроводу "Дружба" та вимагає його негайного відновлення.

Також Віктор Орбан посилив антиукраїнську кампанію перед виборами, блокуючи пакети допомоги ЄС Україні та санкції проти росії. Це відбувається на тлі відставання його партії на 20 пунктів у рейтингах.

ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT