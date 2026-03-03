Орбан пожаловался на Зеленского в ЕС за "блокировку" нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался Еврокомиссии на "блокировку" Украиной нефтепровода "Дружба". Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Орбан призвал Президента Европейской Комиссии обеспечить выполнение соглашений, обязывающих Украину разрешить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Пока президент Зеленский не вернется к здравому смыслу и нормальной жизни, мы не поддержим ни одного решения, выгодного для Украины - заявил Орбан.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он обвинил Украину в блокировании нефтепровода "Дружба" и требует его немедленного восстановления.

Также Виктор Орбан усилил антиукраинскую кампанию перед выборами, блокируя пакеты помощи ЕС Украине и санкции против россии. Это происходит на фоне отставания его партии на 20 пунктов в рейтингах.

ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT