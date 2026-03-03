$43.230.13
15:45
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
Эксклюзивы
Орбан пожаловался на Зеленского в ЕС за "блокировку" нефтепровода "Дружба"

Киев • УНН

 1208 просмотра

Венгерский премьер-министр призвал Президента Европейской Комиссии обеспечить выполнение соглашений, обязывающих Украину разрешить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Орбан пожаловался на Зеленского в ЕС за "блокировку" нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался Еврокомиссии на "блокировку" Украиной нефтепровода "Дружба". Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Орбан призвал Президента Европейской Комиссии обеспечить выполнение соглашений, обязывающих Украину разрешить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Пока президент Зеленский не вернется к здравому смыслу и нормальной жизни, мы не поддержим ни одного решения, выгодного для Украины

- заявил Орбан.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он обвинил Украину в блокировании нефтепровода "Дружба" и требует его немедленного восстановления.

Также Виктор Орбан усилил антиукраинскую кампанию перед выборами, блокируя пакеты помощи ЕС Украине и санкции против россии. Это происходит на фоне отставания его партии на 20 пунктов в рейтингах.

ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT03.03.2026, 15:07 • 18070 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейская комиссия
Владимир Зеленский
Украина