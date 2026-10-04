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У Південній Кореї знайшли 600-річну ручну гармату, яка могла стріляти стрілами та кулями

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Бронзову ручну гармату виготовили у 1377 або 1437 році. Напис свідчить про її можливе державне виробництво.

У Південній Кореї знайшли 600-річну ручну гармату, яка могла стріляти стрілами та кулями

У Південній Кореї дослідники ідентифікували знайдену на горі Кимсон бронзову зброю як хванджа хватон – ручну порохову гармату, з якої могли стріляти стрілами або кулями. Її виготовили близько 600 років тому, повідомляє ZME Science, пише УНН.

Деталі

Зброю виявили ще у 2023 році на південному заході країни, але відомо про неї стало лише зараз. Її довжина становить близько 23 см, а вага – приблизно 900 г.

На рукоятці збереглося гравіювання з назвою зброї, її вагою, даними керівника виробництва та майстра, а також частково стертою датою. Порівнявши напис з історичними документами, дослідники дійшли висновку, що гармату могли виготовити у 1377 або 1437 році.

Рідкісна зброя перехідної епохи

Вона походить із вирішального перехідного періоду між пізньою династією Корьо та ранньою династією Чосон, коли фізичні артефакти вогнепальної зброї були надзвичайно рідкісними

– розповіла дослідниця Чо Мі Сун.

На дулі виявили ще один символ, який міг бути інвентарним або виробничим номером. На думку дослідників, це може свідчити, що зброю виготовили в межах організованого державного виробництва.

Знахідка дає науковцям рідкісне матеріальне свідчення того, як на Корейському півострові розвивалася рання порохова зброя.

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Степан Гафтко

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