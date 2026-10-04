У Південній Кореї знайшли 600-річну ручну гармату, яка могла стріляти стрілами та кулями

У Південній Кореї дослідники ідентифікували знайдену на горі Кимсон бронзову зброю як хванджа хватон – ручну порохову гармату, з якої могли стріляти стрілами або кулями. Її виготовили близько 600 років тому, повідомляє ZME Science, пише УНН.

Деталі

Зброю виявили ще у 2023 році на південному заході країни, але відомо про неї стало лише зараз. Її довжина становить близько 23 см, а вага – приблизно 900 г.

На рукоятці збереглося гравіювання з назвою зброї, її вагою, даними керівника виробництва та майстра, а також частково стертою датою. Порівнявши напис з історичними документами, дослідники дійшли висновку, що гармату могли виготовити у 1377 або 1437 році.

Рідкісна зброя перехідної епохи

Вона походить із вирішального перехідного періоду між пізньою династією Корьо та ранньою династією Чосон, коли фізичні артефакти вогнепальної зброї були надзвичайно рідкісними – розповіла дослідниця Чо Мі Сун.

На дулі виявили ще один символ, який міг бути інвентарним або виробничим номером. На думку дослідників, це може свідчити, що зброю виготовили в межах організованого державного виробництва.

Знахідка дає науковцям рідкісне матеріальне свідчення того, як на Корейському півострові розвивалася рання порохова зброя.

Археологи знайшли сліди табору залізничників, які понад 100 років тому будували великий термінал у США